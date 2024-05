Contingencia ambiental hoy 22 de mayo: Activan Fase 1 y Hoy No Circula para 23 de mayo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) sigue siendo mala y es por esta razón que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) volvió a activar la Fase 1 de la Contingencia Ambiental este miércoles 22 de mayo. Lo anterior porque se encontraron altas concentraciones de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Durante la tarde de este miércoles 22 de mayo de 2024, la CAMe emitió un comunicado anunciando que a partir de las 14:00 horas (centro de México) se implementaba la Fase 1 de la Contingencia Ambiental. En el reporte también se habló de la calidad del aire y los niveles de ozono en el Valle de México, especificando que hoy se registraron concentraciones máximas de ozono de 158, 157 y 155 ppb en las estaciones de Benito Juárez (BJU), Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) y Pedregal (PED) respectivamente, ubicadas en las alcaldías de Benito Juárez, Coyoacán y Álvaro Obregón.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis explicó que durante esta jornada se presenta la influencia de un sistema de alta presión en la región central del país, lo que ha generado condiciones de estabilidad atmosférica, cielo despejado a medio nublado, radiación solar intensa y temperaturas superiores a los 30 grados, estas últimas pronosticadas con permanencia para esta semana.

Seguidamente señalaron que la combinación de estos factores propició la formación de ozono, mientras que el viento débil dentro del Valle de México ayudó a su acumulación en varias zonas. Los modelos meteorológicos indican que para el resto de la tarde aún se mantendrán las condiciones adversas para la dispersión de los contaminantes. Por esta razón, la CAMe pide a la población evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

¿Habrá Doble Hoy No Circula el jueves 23 de mayo de 2024 en CDMX y Edomex?

Respecto a si continuarán las medidas de la Fase 1 de la Contingencia Ambiental para el día de mañana, jueves 23 de mayo de 2024, la CAMe aún no puede confirmarlo. No obstante, en el comunicado ya compartieron cómo funcionará el programa Hoy No Circula para mañana. Estos autos deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2

Fuente: Tribuna