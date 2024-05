Desconsolada, joven reacciona a la muerte de familiares en mitin de Álvarez Máynez

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León. - El colapso de un escenario durante el mitin del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dejó un saldo terrible: nueve personas fallecidas y más de 100 lesionadas. Entre las víctimas mortales se encuentran un padre y su hijo, quienes asistieron al evento para ver al grupo Bronco, que tenía programada una presentación.

La tragedia ocurrió en San Pedro Garza, Nuevo León, cuando una intensa racha de viento provocó el desplome del escenario. La joven Alejandra Gámez, hija de una de las víctimas, relató al medio Telediario el doloroso momento. Su padre, Alejandro Gámez Sandoval, y su hermanastro, José de Jesús, de 11 años, fallecieron en el incidente. José de Jesús perdió la vida mientras era trasladado a la Unidad Médica Familiar 7 del IMSS.

Ahora bien, durante su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el accidente, que dejó nueve muertos y 121 heridos. El mandatario informó que más de 90 personas ya fueron dadas de alta. Según el reporte, la Unidad Médica Familiar atendió a 78 personas, de las cuales tres murieron durante el traslado. Las víctimas fueron identificadas como Elvira De Anda Segovia, Laura Zúñiga Espinoza y el pequeño José de Jesús.

Por su parte, Alejandra Gámez expresó su profundo dolor a través de sus redes sociales, lamentando la muerte de sus seres queridos. "No sabes cuánta tristeza me dejas, teníamos tantos planes, tantas cosas que nos faltaba vivir, hoy me dejas aquí con el corazón hecho pedazos", escribió la joven. También expresó su frustración por el que hayan asistido al evento: "Estoy destrozada, si tan solo te hubieras quedado y no hubieras ido al evento, todo esto no hubiera pasado, te amo y te amaré toda la vida".

Alejandra también dedicó emotivas palabras a su hermanastro, en donde destacó su nobleza y bondad. "Chaparrito, te quedaba tanta vida por delante, un niño tan noble y bueno, que Dios te reciba con los brazos abiertos, desde el cielo tú y mi papá, cuídenos bastante, nosotros estaremos cuidando a tu mami", expresó.

Lo cierto es que el colapso del escenario y la tragedia resultante han generado una ola de indignación y tristeza. Las autoridades por su parte están investigando las causas del accidente, incluyendo posibles fallas estructurales y la decisión de continuar con el evento pese a las advertencias de mal clima.

Fuente: Tribuna