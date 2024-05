Doble Hoy No Circula Jueves 23 de mayo 2024 por Contingencia Ambiental en la CDMX y Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, se activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Junto con esta, las autoridades determinaron implementar el programa Doble Hoy No Circula este jueves 23 de mayo de 2024, lo cual es una estrategia para disminuir los niveles de ozono en el Centro del país y así no poner en riesgo la salud de la gente.

Cabe señalar que, debido a que ayer miércoles 22 de mayo se reportaron fuertes rachas de viento y hasta intensas precipitaciones pluviales acompañadas con granizo en diferentes puntos de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), es probable que este día se levante la Contingencia Ambiental; sin embargo, serán las autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) las que lo determinen a lo largo del día.

Doble Hoy No Circula de este jueves 23 de mayo 2024. Foto: CAMe

Programa Hoy No Circula de hoy jueves 23 de mayo de 2024 para CDMX y Edomex

En tanto, por indicaciones de la CAMe, el programa Doble Hoy No Circula de este jueves 23 de mayo de 2024 establece que no transitan los siguientes automotores:

Los carros de particulares que tengan asignado el holograma de verificación 2. Los vehículos particulares con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8. Los automóviles particulares con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2

El boletín de la dependencia también agrega en el Doble Hoy No Circula a las unidades que no porten holograma de verificación, como los coches antiguos, de demostración o traslado, nuevos; para los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

También se puntualiza una restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR. Mientras, los vehículos de carga local o federal dejarán de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

Finalmente, se agrega que los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas. ¡Maneja con cuidado!

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis