Se asoma el ciclón Alberto: Inicio de la temporada de huracanes 2024 en el Atlántico

Ciudad de México. - Con el 1 de junio a la vuelta de la esquina, por lo que la cuenta regresiva para el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico ya comenzó. Ya se percibe el ciclón Alberto, planteando preguntas sobre su formación y su posible impacto en México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la cuenca del Atlántico, específicamente el Golfo de México y el Caribe mexicano, estará un 50 por ciento más activa que el promedio para este 2024, por lo que se espera la formación de hasta 23 fenómenos meteorológicos, incluyendo 12 tormentas tropicales, 6 huracanes de categoría 1 o 2, y 5 huracanes de categoría 3, 4 o 5. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que, según modelos de pronóstico, cinco de estos sistemas podrían impactar a México: dos en el Golfo de México y tres en la costa del Pacífico.

Actualmente, una zona de baja presión presenta un 10 por ciento de probabilidades de convertirse en el ciclón Alberto en las próximas 48 horas o en los siguientes 7 días, según datos del SMN. "Se vigila una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el océano Atlántico, presenta 10 por ciento en el pronóstico a 48 horas y en 7 días", informaron en sus redes sociales.

Una zona de baja presión presenta un 10 por ciento de probabilidades de convertirse en el ciclón Alberto. Foto: Conagua

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de los Estados Unidos señaló que, aunque la baja presión se dirige hacia el noroeste y no se espera que toque territorio mexicano, no se descarta un ligero desarrollo tropical o subtropical mientras la baja se mueve hacia el noreste durante el fin de semana. "No se espera que las condiciones ambientales sean propicias, sin embargo, es posible algún ligero desarrollo tropical o subtropical mientras la baja se mueva hacia el noreste hasta el fin de semana", apuntaló.

Hay que comentar que la temporada de huracanes en el Pacífico, que también inicia el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, ya tiene una lista predefinida de nombres para los ciclones de este año: Alberto, Beryl, Chris, Debby, Ernesto, Francine, Gordon, Helene, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Milton, Nadine, Oscar, Patty, Rafael, Sara, Tony, Valerie, y William. Hay que decir que, hasta el momento, según el SMN, no se ha desarrollado ningún ciclón en esta cuenca.

Dado el pronóstico de una temporada más activa, es crucial que la población tome medidas preventivas y se mantenga informada a través de los canales oficiales. El SMN y Conagua seguirán monitoreando las condiciones atmosféricas y proporcionando actualizaciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Fuente: Tribuna