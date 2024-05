Sigue la Contingencia Ambiental: ¿Habrá Doble Hoy No Circula el viernes 24 de mayo en CDMX?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que, debido a la mala calidad del aire y los altos niveles de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), este jueves 23 de mayo de 2024, se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, así como sus medidas, como el programa Doble Hoy No Circula. ¿Estas restricciones vehiculares seguirán para mañana?

¿El viernes 24 de mayo de 2024 seguirá activo el Doble Hoy No Circula?

Respecto a la pregunta de si el día de mañana, viernes 24 de mayo de 2024, seguirá activo el programa Doble Hoy No Circula, la CAMe aún no lo determina. Señaló, mediante su cuenta oficial de X (antes Twitter), que este jueves sigue la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, así como las medidas preventivas. En la tarde, a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, la dependencia volverá a informar sobre la situación del aire en el Valle de México.

Asimismo, el boletín de la CAMe agrega que, según el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la capital mexicana, este jueves se mantiene la influencia de un sistema de alta presión en el centro de México a distintos niveles de la troposfera, el cual seguirá generando estabilidad atmosférica de moderada a fuerte y cielo despejado a medio nublado hasta antes de media tarde. Igualmente, se pronostican temperaturas máximas por encima de los 30°C en el Valle de México

Estas condiciones, junto con el viento débil durante la mañana y primeras horas de la tarde y la radiación solar intensa, darán lugar al estancamiento de los contaminantes y formación de ozono; estas concentraciones más altas se ubicarán dentro del rango de Mala a Muy Mala calidad del aire, de acuerdo con lo que puntualiza la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Las recomendaciones generales, ante las altas temperaturas y la mala calidad del aire, son evitar hacer actividades al aire libre, así como la exposición directa al Sol; en tanto, se recomienda hidratar la piel, el uso de protector solar y la ventilación de espacios. ¡Toma precauciones y mantente atento a los comunicados de la CAMe!

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis