28 USD al día - ¿Qué significa esta cifra?.

Ciudad de México.- Los juegos de azar están de moda, un entretenimiento que te lleva al límite de tu destreza. El iGaming ha tomado gran relevancia en el mundo, un negocio que mueve grandes sumas de dinero y que enriquece la diversión del jugador. La tecnología ha repercutido en el crecimiento de la industria, contribuyendo en mejorar las mecánicas, el diseño y la estructura de los juegos, dando como resultado juegos virtuosos e interactivos.

El negocio en México empieza a despuntar y cada vez son más los jugadores que optan por jugar en las salas físicas, a pesar del gran número de casinos en línea que operan actualmente. En los últimos 7 años ha incrementado la asistencia de los usuarios, generando un gasto por persona de 28 USD, lo que equivale a $480.00 MXN, un incremento del 50%, superando los 19 USD ($480 MXN).

El Universal contactó e hizo una entrevista al director de AIEJA, la Asociación de Permisionarios Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas en México, para averiguar más detalles y saber el impacto que tendrá en los próximos años. En el artículo se menciona que, en el 2023, asistieron a las salas de casino un estimado de 5 millones de personas, lo cual es positivo dadas las circunstancias económicas que vive el país; sin embargo, también comenta que tienen la confianza que para el 2030 acudan 10 millones de personas a hacer sus apuestas.

También se menciona que el juego de mayor demanda fueron las máquinas tragamonedas, recibiendo el mayor número de las apuestas (80%), a pesar de otras modalidades de gran popularidad. Para otros servicios como el blackjack, ruleta, programas de juegos, bingo y apuestas deportivas, el porcentaje de apuestas fue del 12 %. No sorprende que los picks deportivos no reciban tantas apuestas, porque su mercado está en los casinos en línea, así lo indica el presidente de AIEJA.

Otro punto que se aborda es que, a pesar del aumento de asistentes y apuestas que se hacen, no se espera la creación de nuevas salas, ni que entren en funcionamiento. Actualmente, hay 425 casinos físicos operando en los 29 estados de los 32 que componen el país, todos cumplen con los parámetros legales que solicitan las autoridades locales y SEGOB; sin embargo, hay otras 447 salas que no cubren con todos los requisitos municipales. Puede parecer una mala señal; sin embargo, no debe ser impedimento para que el negocio siga creciendo.

Basándonos en el informe del Universal, México tiene mucho potencial por su infraestructura (en ciertos lugares), modernidad y turismo. Es por ello que se espera que la industria de los juegos de azar sea un gran mercado en el futuro a mediado y largo plazo. Sin embargo, deben plasmar bien la idea y tener una planificación bien definida para llegar al objetivo trazado, para favorecer la economía del país y la diversión de los jugadores, esto quiere decir, instaurar casinos en puntos estratégicos que incremente el número de jugadores y que supera las apuestas de 28 USD al día.

Las redes sociales y la información en los sitios web, sin duda, contribuyen al crecimiento de la industria. Los medios de interacción están tomando fuerza y ayudan a impulsar el juego con dinero real en el país. Gracias a las recomendaciones, reseñas y tips para ganar que se dan, se puede conocer cada detalle de los juegos, proporcionando herramientas útiles a los usuarios para jugar en las salas de casino y, por ende, tener más posibilidades de obtener ganancias a corto, mediano y largo plazo.

Además, gracias a los avances del internet y a la tecnología, el juego es interactivo, beneficiando la experiencia del jugador, sea en casinos físicos o en línea. En estos tiempos modernos, los juegos incorporan mejores características, diversidad de promociones y bonos que son evaluados por casino.mx, siendo un punto muy positivo y que pueden ayudar a incrementar el número de jugadores en los próximos años.

Otro punto favorable es el desarrollo y construcción de las máquinas tragamonedas. Los avances tecnológicos han permitido a los proveedores diseñar juegos personalizados, con mecánicas modernas y con una mejor jugabilidad. Estos avances pueden ocasionar mayores ventas en los próximos años y así conseguir que los jugadores se unan a esta forma de entretenimiento.

En la consulta de Universal al director de la firma FMB Luis Casamayor, mencionó que la venta de máquinas ha aumentado del 10 al 15 % entre el 2021 y 2023 en CD. México, Monterrey, Tijuana y Cancún, lo que es algo positivo y con miras hacia el futuro.

No hay duda del gran potencial de este negocio y México es un país que puede exprimir al máximo para que sea redituable en el futuro.