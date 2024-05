Jorge Álvarez Máynez: Además del mitin, polémicas que se ha enfrentado durante su campaña

Ciudad de México.- El candidato a Presidencia de la República por el partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se ha visto envuelto en polémicas durante su campaña electoral, siendo la más reciente el pasado miércoles 22 de mayo durante un mitin en San Pedro Garza García, Nuevo León, donde se preparaba para dar un discurso en un evento de su campaña, cuando un templete se desplomó debido a intensas ráfagas de viento alrededor de las 20:00 horas.

En redes sociales se han mostrado múltiples videos de los participantes huyendo, incluido Álvarez Máynez, por lo que ha recibido diversas críticas. Este incidente provocó la muerte de 9 personas y dejó 60 heridos, según informó el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García. Además, anunció durante una conferencia de prensa que indemnizará a las familias de las víctimas, ofreciendo 400 mil pesos a cada una y un monto de 100 mil pesos a las familias de los heridos que quedaron incapacitados.

Otra de sus polémicas es haber sido señalado por presuntamente haber acosado de manera sexual a la abogada y politóloga, simpatizante en el partido naranja de 2019 a 2021, Ana Castelán Valenzuela, quien lo denunció a través de su cuenta de X, antes Twitter, y acusó al partido por encubrir este tipo de comportamientos al interior de sus filas.

Quienes alguna vez estuvimos cerca de Álvarez Maynez, y algunos otros del equipo de MC Sonora, ya saben quienes, hemos sufrido acoso sexual. Incluso algunas me lo comentaron, pero ¿por qué seguir ahí? No se puede ser feminista solapando personajes como esos".

Ante esto, Álvarez Máynez aseguró que en caso de que se comprueben las acusaciones, renunciaría a la candidatura e incluso a hacer política el resto de su vida. Estas declaraciones fueron hechas en el auditorio Salvador Allende de la Universidad de Guadalajara, donde fue cuestionado por la comunidad estudiantil.

“Si me denuncia formalmente, me prueba que lo hice o resultó culpable, renuncio a la candidatura y renunció a hacer política el resto de mi vida. Yo no hice eso”, se comprometió ante las y los estudiantes.