Suspenden contingencia ambiental: ¿Habrá Doble Hoy No Circula para el sábado 25 de mayo?

Ciudad de México.- Tras casi cinco días activa, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se suspendió la fase 1 de la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. A través del último reporte, con fecha de publicación de las 18:00 horas de este viernes 24 de mayo, se reportó que la concentración de ozono disminuyó y que por ello se suspendía la situación de crisis ambiental.

Asimismo, el organismo señaló que se pondrían en pausa las medidas del Doble Hoy No Circula para mañana sábado 24 de mayo. "La Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 18:00 horas de hoy", señalaron en el boletín de esta tarde los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México.

La dependencia resaltó que se ubicaron concentraciones de ozono fueron menores a las que establece el Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la ZMVM. La CAMe dijo que todas las estaciones de monitoreo de la calidad del aire de la ZMVM se encuentren dentro de norma debido a que las condiciones climatológicas que hay en CDMX y Edomex lo permitieron.

En las últimas horas el sistema de alta presión perdió intensidad, permitiendo el incremento en la velocidad del viento, así como presencia de humedad y formación de nubosidad en el Valle de México", resaltaron.

Las autoridades también invitaron a la ciudadanía a mantenerse informada, consultando el Índice AIRE y SALUD en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx y en la aplicación AIRE que está disponible para dispositivos móviles. Finalmente, la CAMe señaló que junto a otras dependencias "estarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas", por lo que compartirán un nuevo reporte más tarde.

¿Qué autos no circulan este sábado 25 de mayo?

Además de suspender la Fase 1 de la Contingencia Ambiental y las medidas preventivas por esta situación, la CAMe desactivó también el Doble Hoy No Circula. TRIBUNA te informa que estará activo el programa Hoy No Circula este próximo sábado 24 de mayo, y que descansan estos vehículos por ser el cuarto sábado del mes: Los vehículos que cuentan con holograma 1 con números pares 0, 2, 4, 6 y 8.

Fuente: Tribuna