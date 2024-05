¿Reactivan contingencia ambiental? Descubre si este 25 de mayo habrá Doble Hoy No Circula

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A partir del pasado viernes, 24 de mayo, a las 18:00 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) emitió un comunicado en el que informó sobre la suspensión de la fase 1 de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), debido a que la concentración de ozono en el aire había disminuido, por lo que todo podría volver a la normalidad en el centro del país.

Dicha situación dejó una duda al aire y era sobre si el Doble Hoy No Circula estaría activo durante esta jornada, sábado, 25 de mayo, la respuesta para todas las personas que pretendan tomar su automóvil para salir de casa en las próximas horas es que no, el día de hoy se mantendrá el programa Hoy No Circula en su normalidad, pero.. ¿eso qué significa?, ¿cuáles son los vehículos que no tendrán permitido estar en las calles de la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué autos no podrán salir de casa durante la jornada de este 25 de mayo por el Hoy NO Circula?

De acuerdo con información proporcionada por la cuenta de X (red social antes denominada como Twitter) de la CAMe en este cuarto sábado de mayo no podrán salir los vehículos con Holograma 1 terminación con placas par, todos los hologramas 2 y aquellos que cuenten con placas foráneas, a excepción de los vehículos con holograma 00 y 0, así como los vehículos híbridos y eléctricos.

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

Como previamente se indicó, el Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas. En caso de no respetar dicha ley, podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de $103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre $2,074.80 pesos hasta los $3,112.20 pesos mexicanos.

Hoy No Circula para este sábado, 25 de mayo

¿En qué horario se aplica el Hoy No Circula?

Como se mencionó al comienzo de esta nota, dicha ley se aplicará de manera normal durante la jornada de este día, 25 de mayo, debido a las condiciones atmosféricas. Esto significa que el horario se regirá con normalidad e iniciará a las 5:00 horas, concluyendo a las 22:00 horas. En el caso de los vehículos con placas foráneas, no podrán circular desde las 5:00 de la madrugada hasta las 11:00 horas en la zona centro del país.

