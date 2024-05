Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 25 de mayo en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado 25 de mayo se espera tráfico en CDMX debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas en la capital, sobre todo en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma, es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En la Cuauhtémoc, el Colectivo “La Peste” marchará a las 12:00 horas de la Embajada de los Estados Unidos de América, en Av. Paseo de la Reforma No. 305, Col. Cuauhtémoc, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE/Av. Juárez No. 20, Col. Centro- Se trata de la Marcha “Antifada Mundial por Palestina”, en contra de los países que mantienen relaciones políticas y económicas con Israel. No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones con perfil anarquista y que realicen pintas durante el desarrollo de la marcha.

En la misma demarcación, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “¡Hasta Encontrarlos!” se reunirá a las 11:00 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc. Se trata de la Conferencia de prensa para dar a conocer el seguimiento del caso de desaparición forzada de dos luchadores sociales, ocurrida el 25 de mayo de 2007, en el Estado de Oaxaca

Tráfico en CDMX hoy 25 de mayo, foto: C5 CDMX

En la Magdalena Contreras, el grupo Anarkia Azulcrema 48 se reunirán a las 21:15 horas en el Hotel “Camino Real Pedregal México”, en Periférico Sur No. 3647, Col. Héroes de Padierna, Alc. Magdalena Contreras. Realizarán una Serenata en apoyo al equipo de futbol América, lo anterior previo al partido América v/s Cruz Azul, a realizarse el 26 de mayo en el Estadio Azteca. Estarán presentes las barras Ritual del Kaoz y Monumental 16.

El Colectivo “Plataforma 4:20” se reunirá en el Monumento a la Madre, en James Sullivan y Serapio Rendón s/n., Col. San Rafael. Se trata de un Evento político cultural e instalación de mesas informativas para promover su demanda al derecho del libre desarrollo de la personalidad; así como respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ y de los consumidores de cannabis,

