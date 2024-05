Contingencia Ambiental: ¿Habrá Doble Hoy No Circula el lunes 27 de mayo 2024 en CDMX?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), mediante sus redes sociales oficiales, informó sobre la situación de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): Ya que la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) es mala, continúa la Fase 1 este domingo 26 de mayo y las medidas para cuidar al medio ambiente.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este lunes 27 de mayo de 2024?

Ante esto, los conductores capitalinos se preguntan: ¿el día de mañana, lunes 27 de mayo de 2024 volverá a estar activo el programa Doble Hoy No Circula (como este domingo)? A la fecha de publicación de esta nota, la CAMe no ha puntualizado si la Fase 1 de la Contingencia Ambiental continuará el primer día hábil de la semana. En punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, emitirá otro boletín en el que hablará del tema.

Programa Doble Hoy No Circula del domingo 26 de mayo. Foto: CAMe

De momento, la autoridad solo ha confirmado que la calidad del caire en el Valle de México sigue siendo mala a muy mala, por lo que se mantienen las medidas del Doble Hoy No Circula Dominical, las cuales dictan que no pueden transitar los siguientes vehículos.

Los carros de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos particulares con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0. Los autos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Asimismo, la dependencia recomienda, durante la Fase 1 de la Contingencia, evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes; así como la recarga gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00. También hace un llamado a revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico, a fin de evitar siniestros y alzas en los niveles de ozono.

Igualmente, invita a la población que tenga la posibilidad a facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes y a reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa. Mantente atento a los comunicados de Protección Civil y de la CAMe sobre modificaciones por estas condiciones.

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis