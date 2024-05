Hoy No Circula Dominical 26 de mayo 2024: Autos que no salen este domingo por Contingencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Normalmente, el programa Hoy No Circula no tiene restricciones vehiculares para los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex) los domingos, a menos que se active la Contingencia Ambiental. Debido a que eso ocurrió el día de ayer, este domingo 26 de mayo de 2024 hay modificaciones en la circulación de los automotores. Aquí te decimos cuáles son para evites multas. ¡Toma nota!

La tarde del pasado sábado 25 de mayo de 2024, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó activar la Fase 1 de la Contingencia Ambiental debido a la mala calidad del aire y los altos niveles del ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); con este, se implementó el Hoy No Circula Dominical. Conoce aquí qué vehículos no transitan este domingo y evita multas por parte de las autoridades:

Los coches particulares con holograma de verificación 2. Los automóviles de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0. Los carros de particulares con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Programa Hoy No Circula Dominical 26 de mayo 2024. Foto: CAMe

Las restricciones también se aplican para los vehículos que no cuenten con holograma de verificación, por ejemplo, los automotores antiguos, de demostración o traslado, nuevos. Para los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Asimismo, se informa sobre la restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Igualmente, se contemplan en las normas a los vehículos de carga local o federal, pues estos dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex. Respecto a los taxis, los que tengan holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2”, deben dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), a estos les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis