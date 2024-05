Alejandra del Moral abandona PAN para unirse a Morena; Xóchitl Gálvez opina

Comparta este artículo

Pachuca, Hidalgo.- Durante un evento público en Pachuca, Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, compartió su punto de vista sobre la reciente renuncia de Alejandra Del Moral al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su decisión de enfilarse al proyecto de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia.

Del Moral, quien era candidata a la gubernatura del Estado de México por el PRI, anunció su salida del partido mediante una carta pública. Sobre este tema, Gálvez aseguró que no es un tema nuevo, puesto ya se han registrado múltiples adhesiones de políticos de diferentes partidos al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Además, dijo que esta 'baja' no causaba ningún efecto, puesto que la aspirante, con su bajo perfil, no tenía gran impacto en la contienda.

Según Gálvez, "Aquí se encuentran en juego dos proyectos: la democracia y el autoritarismo". La exsenadora por Acción Nacional señaló que la decisión de Del Moral de respaldar un proyecto que ella considera autoritario es respetable, pero indicó que decidió abandonar una opción democrática y coherente. También recuerda que apoyó a Del Moral en todo momento cuando apostó por la administración del Estado de México el año pasado. Y ahora ha decidido abandonar todo.

Fuentes no oficiales han revelado que Alejandra del Moral optó por renunciar debido a la actitud del presidente del PRI, quien supuestamente se "ha cerrado el diálogo y al debate", al tiempo que a "por intereses personales" ha sido sumiso ante el poder "para lograr pactos futuros" que solo lo benefician a él.

Por otra parte, la exgobernadora de la capital hizo oficial la bienvenida de Del Moral a Morena. En una publicación en redes sociales explicó que ambas se habían reunido para conversar y en el diálogo encontraron "más coincidencias que diferencias". Dado que las dos perseguían el objetivo de construir un México "con justicia, democracia, libertades y prosperidad compartida", le abrió las puertas a la alianza.

Fuente: Tribuna Sonora