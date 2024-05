Rosa Icela rechaza cifra de 34 candidatos asesinados¿Desinformación o Realidad?

Comparta este artículo

Ciudad de México - La polémica en torno al número de candidatos asesinados en el proceso electoral actual se hizo una polémiuca tras las declaraciones de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria desmintió las cifras presentadas por algunos medios y reafirmó que, según registros oficiales, solo han sido 8 los candidatos asesinados hasta la fecha. Rosa Icela Rodríguez refutó la información presentada por una periodista de NTN24, que afirmó que 34 candidatos habían sido asesinados.

A la fecha, han ocurrido ocho homicidios registrados ante el INE o los institutos electorales locales. Este es el número oficial de candidatos", declaró Rodríguez, subrayando la importancia de basarse en datos verificados

Además, Rodríguez precisó que se contabilizan cuatro homicidios de precandidatos, individuos que estaban registrados con sus partidos pero no habían completado el registro oficial. A estos se suman 10 aspirantes no registrados oficialmente, es decir, personas que habían manifestado su intención de participar en la contienda pero no habían formalizado su candidatura ante ninguna institución.

El presidente López Obrador respondió a las cifras presentadas en la conferencia, señalando que hay una "diferencia" en los datos y reiterando que los homicidios deben registrarse oficialmente. "No hay cifra negra", insistió el mandatario, subrayando que todos los asesinatos de políticos deben ser reportados y contabilizados de manera transparente.

El presidente también criticó la "desinformación" propagada por algunos medios internacionales, específicamente mencionando al The New York Times, que reportó 36 aspirantes asesinados desde junio de 2023 hasta la fecha. López Obrador lamentó estos actos de violencia, afirmando: "Es muy triste porque aunque se tratara de uno, duele".

Contrario a las cifras oficiales, especialistas y organizaciones como Causa Común reportan un número significativamente mayor de asesinatos en el contexto electoral. Según esta organización, se contabilizaron 44 políticos muertos entre junio de 2023 y mayo de este año. De estos, 31 eran aspirantes o candidatos a puestos de elección popular, mientras que 13 eran funcionarios públicos activos, dirigentes y colaboradores partidistas.

La violencia en el proceso electoral es atribuida principalmente a la lucha de grupos criminales por controlar territorios clave en el país. Esto sin duda muestra que hay un aumento en la inseguridad que afecta no solo a los candidatos y políticos, sino también a todos los mexicanos.

