Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 30 de mayo en la capital

Ciudad de México.- Este jueves 30 de mayo se espera tráfico en CDMX por las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas durante el día en la capital, sobre todo en calles del Centro Histórico y Paseo de la Reforma, razón por la cual las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En la Cuauhtémoc, la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada se reunirá a las 11:00 horas y marchará del Ángel de la Independencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se trata de la Marcha “¡Presentación Ya!”, con la finalidad de visibilizar que en México el crimen de lesa humanidad sigue vigente; así como para exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y castigo a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición forzada en el país

Las vialidades afectadas serán Av. Paseo de la Reforma, Av. Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, Av. 5 de Mayo, Monte de Piedad. Plaza de la Constitución y Av. José María Pino Suárez. Habrá representantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP) y Comité Cerezo México.

Tráfico en CDMX hoy 30 de mayo, foto: especial

En la Miguel Hidalgo, Estudiantes y Profesores de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se reunirán a las 10:00 horas en la Oficina Comercial de Israel en México Sierra Madre No. 215, Col. Lomas Virreyes. Se trata del Mitin “Acción No Violenta por la Paz en Gaza”, en contra del genocidio cometido por el Gobierno de Israel. No se descarta se sumen en apoyo estudiantes de otras facultades, organizaciones sociales y colectivos con perfil anarquista que realicen actos violentos o pintas durante el desarrollo de la manifestación.

El Grupo Internacionalista “Liga por la IV Internacional” se reunirá a las 16:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México (Plantón de la CNTE), en la Plaza de la Constitución s/n., Col. Centro Histórico. Se trata del Foro-Debate “¡Ni un Voto a los Partidos Patronales: MORENA, PRI, PAN, PRD, MC, etc.!”, en el que se abordará sobre los comicios electorales y la necesidad de construir un partido obrero que represente realmente los intereses del pueblo.

