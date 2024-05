Contingencia Ambiental: Multa del Doble Hoy No Circula este viernes 31 de mayo 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Debido a la mala calidad del aire y a los altos niveles de ozono que hay en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) las autoridades determinaron activar la Fase 1 de la Contingencia Ambiental desde la tarde del jueves 30 de mayo. Con esta medida, se implementó el programa Doble Hoy No Circula este viernes, por lo que varios automóviles tendrán que suspender su circulación este día. ¡Conoce a cuánto asciende la multa por no respetar estas normas!

Programa Hoy No Circula de hoy, viernes 31 de mayo de 2024. Foto: CAMe

¿De cuánto es la multa por infringir el Doble Hoy No Circula este viernes 31 de mayo?

Lamentablemente, el Doble Hoy No Circula de este viernes 31 de mayo de 2024 no solo afectó la jornada laboral de los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex), también cualquier actividad de descanso programada por fin de mes y en quincena. Sin embargo, si los conductores no respetan las restricciones vehiculares serán acreedores a una multa, la cual podría dañar tu economía personal.

Si infringes el Doble Hoy No Circula, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tránsito pueden detenerte y asignarte una multa económica que correspondería a 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA); la cual este día corresponde a 108.57 pesos mexicanos. Es decir, podrías verte obligado a pagar entre los dos mil 171.40 a los tres mil 257.10. Si vives en la capital mexicana; los valores quedan así:

20 UMAS: 2 mil 171.14 pesos

25 UMAS: 2 mil 714.25 pesos

30 UMAS: 3 mil 257.1 pesos

Mientras que, si eres conductor del Edomex, la multa por no respetar las normas del Doble Hoy No Circula queda en 20 UMAS lo que equivale a dos mil 171.4 pesos mexicanos. Pero, ¡toma precauciones! Recuerda que, si te niegas a pagar, tu carro será llevado al corralón, además de que en el verificentro no te permitirán verificar tu vehículo, lo que te haría acreedor a una nueva infracción, que te costará más dinero. ¡Evita problemas!

¿Habrá Doble Hoy No Circula el sábado 1 de junio de 2024?

En punto de las 15:00 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) compartirá un nuevo comunicado el que detallará si el programa Doble Hoy No Circula se mantendrá activo mañana, sábado 1 de junio, o si el Hoy No Circula funcionará con normalidad.

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis