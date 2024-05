Continúa la Contingencia Ambiental: ¿Habrá Doble Hoy No Circula el sábado 1 de junio 2024?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México, de este viernes 31 de mayo de 2024, emitió un comunicado en el que informó que, debido a que permanece la mala calidad del aire y los altos niveles de ozono en el Valle de México, sigue la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, así como sus medidas preventivas, las cuales incluyen el Doble Hoy No Circula.

Sigue el Doble Hoy No Circula este viernes 31 de mayo. Foto: CAMe

Además del Doble Hoy No Circula, permanecen las recomendaciones de la CAMe para cuidar la salud de las y los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), las cuales son:

Evitar, en la medida de lo posible, la realización de actividades cívicas, culturales y de recreo, así como no hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas de este viernes.

al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas de este viernes. Suspender cualquier tipo de actividad al aire libre, en especiales las que fueron organizadas por instituciones públicas o privadas, en el horario indicado previamente.

Recomienda posponer cualquier tipo de evento al aire libre, ya sea deportivo, cultural o espectáculo masivo, programado entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Y en particular, hace una invitación a evitar el consumo de tabaco o cigarro, en especial en espacios cerrados.

Respecto a la calidad del aire en la capital mexicana y la zona metropolitana, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) señala que esta es mala, según el último reporte enviado por la estación VIF-Villa de las Flores. Asimismo, recomienda el uso de protector solar ante los rayos UV; y, en la medida de lo posible, evitar la exposición directa al Sol.

¿Habrá Doble Hoy No Circula el próximo sábado 1 de junio de 2024?

En el boletín matutino de la CAMe aún no se define si el próximo sábado 1 de junio de 2024 continuará la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, así como sus medidas preventivas, las cuales incluyen el programa Doble Hoy No Circula. Será hasta las 15:00 horas de este viernes 31 de mayo, cuando la dependencia emita un nuevo comunicado informando cuál es la situación respecto a la calidad del aire en la CDMX y el Estado de México (Edomex).

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis