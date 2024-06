Este es el corrido de Luis R. Conríquez que inmortaliza a la figura del narco 'Cheyo Ántrax'

Culiacán, Sinaloa.- En la tarde del jueves, las autoridades informaron sobre el asesinato de Eliseo Imperial Castro, mejor conocido en el mundo del narcotráfico como 'Cheyo Ántrax'. El ataque ocurrió en la carretera internacional México 15 libre, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. La noticia ha revivido el interés por un narcocorrido en especial.

Se trata de El 2, que es una canción que destaca a Eliseo Imperial Castro dentro del mundo del crimen organizado. Compuesto por Fidel Osvaldo Castro e interpretado por Luis R. Conríquez y la banda Marca Registrada, el tema forma parte del álbum Corridos bélicos. La letra del corrido habla de la vida del 'Cheyo Ántrax' dentro del cartel de Sinaloa, específicamente en la célula de Los Ántrax.

La letra de El 2 resalta el respeto, o quizá mas bien, miedo, que se le tenía en Culiacán al delincuente:

El corrido también menciona su participación y experiencia en "el movimiento" y la pérdida de amigos en el camino.

Yo nunca tomo, siempre despierto. Ya tengo rato en el movimiento. Muchos amigos que se han marchado. Me tocó verlos cuando empezamos. Hay mucha ropa con logos nuevos. Yo traigo el mismo desde hace tiempo. Bastantes marcas, muchos letreros. Yo no me quito el del sombrero", continúa la canción