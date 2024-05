Día de Star Wars 2024: ¿Por qué se conmemora el 4 de mayo? Origen de la fecha

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 4 de mayo es el Día de Star Wars, una fecha muy especial para los seguidores de una de las franquicias más importantes en la historia del cine, que marcó a una generación completa; sin embargo, pocas personas, sobre todo jóvenes, conocen el origen de esta fecha y la importancia para la industria, es por ello que ahora se muestran todos los detalles al respecto, así como la pelea de los Jedis contra el llamado lado oscuro.

El origen de que el 4 de mayo se celebre el Día de Star Wars es muy simple, pero su significado ha trascendido entre los seguidores y la población. Todo surge de un juego de palabras en inglés “May the 4th Be With You”, lo que se leería "fourth" (cuarto, en inglés, utilizado también para nombrar cualquier día número 4 del mes) y "force" (fuerza), que tienen una manera de pronunciar bastante similar.

Se trata de una de las frases icónicas de la franquicia de George Lucas. En ese sentido "Que la fuerza te acompañe" ("May the force be with you") fue pronunciado por primera vez en la película inaugural de la saga, Guerra de las Galaxias Capítulo IV, la cual se estrenó en 1977. Por ello, el 4 de mayo, fans y simpatizantes de Star Wars celebran el Día de Star Wars, una fecha para homenajear a los personajes, la historia y el trasfondo de la saga creada por George Lucas.

Día de Star Wars 4 de mayo, foto: especial

La política detrás del día de Star Wars

El Día de Star Wars fue creado por fanáticos de la saga y posteriormente difundido en redes sociales hasta llegar a ser conocida y celebrada mundialmente. Fue el 4 de mayo de 1979, cuando el mundo estaba procesando el estreno de la Guerra de las Galaxias cuando Margaret Thatcher fue elegida como primera ministra en Reino Unido, los miembros del Partido Conservador la felicitaron con la frase "May the Force be with you", lo que impulsó a los fans para crear el Star Wars Day.

Otro episodio importante en la historia que ayudó a consolidar el 4 de mayo como el Día de Star Wars se registró en 2011 cuando el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine este día. En el cual participaron decenas de empresas y fue un éxito total, es por ello que desde entonces, diferentes marcas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars.

