Hoy No Circula Dominical 5 de mayo 2024 en CDMX: ¿Contingencia Ambiental este domingo?

Ciudad de México.- ¿Este domingo 5 de mayo de 2024 tienes pensado movilizarte en carro al interior de la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (EDOMEX) u otra zona del Centro de la República Mexicana? Si la respuesta es positiva, es indispensable que te informes si, por motivo de la Contingencia Ambiental, se activaron restricciones vehiculares para el programa Hoy No Circula Dominical. ¡TRIBUNA te comparte los detalles aquí!

¿Para este domingo sigue activa la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)? La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa mediante sus redes sociales que, debido a que bajaron los niveles de contaminación en el centro del país, este domingo se suspendió el programa Hoy No Circula Dominical. Esto significa que cualquier auto, sin importar sus placas o engomado, puede transitar.

¡Toma nota! El programa Hoy No Circula y sus normas de tránsito se volverán a activar el próximo lunes 6 de mayo de 2024, el primer lunes del mes, en un horario que va desde las 05:00 horas, tiempo local, hasta las 22:00 de la noche.

Programa Hoy No Circula de la semana. Foto: CAMe

¿A cuánto asciende una multa por violar el Hoy No Circula?

Si no respetas las normas que dicta el Hoy No Circula cualquiera de los días que este funcione, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) o los Policías de Tránsito de tu entidad podrán detenerte y aplicarte una multa; la sanción en la capital equivaldrá de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que se traduce en un aproximado de mil 924.40 pesos o hasta dos mil 886.60 pesos. ¡Cuida tu economía!

Entérate de cuáles son los coches exentos del programa Hoy No Circula

Los carros exentos del Hoy No Circula todos los días de la semana son aquellos que cuentan con el holograma de verificación 0 y 00. Tampoco se ven afectados los automóviles híbridos, eléctricos o que tienen asignadas placas para personas con discapacidad. En tanto, circulan con normalidad los taxis, transportes de carga, públicos, ambulancias, unidades de seguridad, como patrullas y motocicletas, y carros que funcionan con gas natural. Los vehículos de personal de la Salud y de Seguridad también quedan 'libres' de estas normas de tránsito.

De igual forma, toma en cuenta que esta medida solo se aplica en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual está en el centro del país y se integra por todas las alcaldías de la Ciudad de México, en 18 municipios del Estado de México, y las entidades de Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Querétaro. ¡Toma precauciones!

