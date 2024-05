Elecciones 2024: A menos de un mes de los comicios en México, la violencia se intensifica 

Cajeme, Sonora.- Desde que inició el proceso electoral en septiembre de 2023 al 1 de mayo de 2024, han asesinado en México a 29 aspirantes o candidatos a puestos de elección popular, el 86 por ciento de las víctimas aspiraban a un cargo municipal, según el Reporte de Violencia Política de Integralia Consultores, en su tercera actualización.

De acuerdo con los datos, de los 29 aspirantes o candidatos asesinados, 14 eran de Morena, 4 del PRI, 4 del PAN, 2 de MC, 1 PRD, 3 Partido Verde y 1 del Partido del Trabajo; en el caso de Sonora se tiene el registro de dos agresiones o violencia política hacia candidatos de partidos de la oposición.

El próximo 2 de junio se realizarán elecciones en México; la violencia va al alza. Foto: Twitter

Yair Mendoza García, politólogo y consultor de Integralia Consultores, indicó que los 29 asesinatos en el actual proceso electoral marcan el recrudecimiento de la violencia política, la cual implica amenazas, intimidaciones, secuestros y daños físicos hacia el candidato o bien hacia su entorno como funcionarios y familiares.

Según el registro de Integralia Consultores, las tres entidades que más víctimas de violencia política presentan, son Guerrero con 80, Michoacán 62 y Chiapas 55; hasta el 1 de mayo son un total de 560 agresiones de las cuales 208 personas eran aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, esto representa 2.3 víctimas diarias.

Mendoza García detalló que de las 560 agresiones que la violencia política considera, se tienen 195 asesinatos, 172 amenazas, 102 atentados, 21 desapariciones, 15 secuestros y 55 incidentes de otra índole.

Entre las víctimas se encuentran: 208 aspirantes o candidatos, 123 funcionarios o exfuncionarios públicos, 110 políticos, 93 víctimas colaterales y 26 familiares de actores clave.

Si mantenemos la tendencia, estaríamos pensando que de aquí al mes que nos queda para la elección alcanzaríamos a registrar 173 víctimas más, este comportamiento no es normal, en realidad debe llamar mucho la atención de las autoridades”, manifestó.

De mantenerse el promedio diario de 2.3 víctimas, se tiene la proyección de más de 630 personas agredidas después de las elecciones y de cumplirse esto habría más del doble de víctimas que en el proceso electoral de 2020-2021.

El politólogo y consultor de Integralia resaltó que la actividad criminal referente a la violencia política se concentra principalmente en el nivel municipal, esto debido a que el crimen organizado busca controlar los ayuntamientos o administraciones municipales, especialmente las policías y servicios públicos.

De acuerdo con esto, se tienen registradas en el actual proceso electoral, 145 agresiones o actos de violencia política a nivel municipal, 25 al federal y 17 estatal. “Esto es así porque a través del control de las administraciones municipales es relativamente más sencillo controlar el territorio en el cual un grupo criminal opera, no solamente porque te da acceso a los mercados ilícitos que estos grupos criminales ya ejercen en un municipio como el secuestro, la extorsión, la tala ileal de maderas, extracción de agua, robo de vehículos, robo a negocios.

No solamente porque controla sus propios mercados sino porque también accede a una gran bolsa de recursos y no hablo solamente de los recursos que tiene el municipio, sino me refiero a otro tipo de recursos por ejemplo las policías municipales o bien el servicio de recolección de basura”, explicó.