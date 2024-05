AMLO presume que goza de buena salud previo al final de su sexenio: "Tengo achaques"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a lo largo de su Administración, ha padecido varias enfermedades, como lo fue el Covid-19, la hipertensión y hasta problemas en el corazón, sin embargo, ante la pregunta de cómo se encuentra anímicamente previo a concluir se sexenio, declaró que está muy bien, aunque no descansa tanto tiempo, debido a su trabajo.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, martes 07 de mayo del 2024, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario originario de Tabasco fue cuestionado sobre cuál es su estado de salud mientras se adentra en la fase final de su sexenio. AMLO, con una sonrisa, declaró que está "bastante bien", no obstante, debido a que ya tiene 70 años, experimenta algunos "achaques", propios de su edad.

AMLO se ha contagiado de Covid-19 en varias ocasiones. Foto: Twitter

También mencionó que, por sus actividades diarias, las cuales son propias de ser el jefe del Ejecutivo Federal mexicano y el ejercicio que practica, ha tenido algunos malestares, sin embargo, nada de enfermedades graves que lo pongan en riesgo: "La verdad es que estoy bastante bien, muy bien, en salud. No me he enfermado, tengo achaques por la edad y por las actividades, por el trabajo y el deporte".

Me duele mucho el pie, el carcañal, y otras cosas, pero bien, muy bien. Descanso poco pero bien, duermo tranquilo", reiteró el presidente de México.

En esta misma intervención, el mandatario López Obrador hizo una broma sobre los rumores que circulan alrededor de él y de su salud, de cara al final de su Administración, pues señaló que sus opositores solo están a la espera de que "terminen sus días": "Yo ya termino, mis adversarios también están contando mis días (risas)".

AMLO aseguró que, si bien a los conservadores les gustaría que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) desaparezca, la realidad es que "nosotros nos vamos a quedar como ellos". Reiteró que luego de que concluya con su trabajo como el presidente de México, desaparecerá de la vida pública y política: "nada más que ya no en la actividad política en mi caso, pero sí vamos a estar aquí".

Como se recordará, en más de una ocasión López Obrador ha comentado que, al concluir su sexenio, el último día de septiembre, se retirará de la vida pública para descansar en su finca en Palenque, Chiapas, donde se dedicará a escribir e investigar. Su siguiente proyecto, según dijo, será un libro sobre el México prehispánico. Finalmente, AMLO expresó su optimismo sobre el futuro de México: “estoy muy optimista”.

Fuente: Tribuna