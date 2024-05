Alerta en el Sistema Eléctrico Nacional por tercer día seguido ¿Qué pasa?

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, lanzó un comunicado este jueves 9 de mayo para informar que el Estado Operativo del Sistema Eléctrico Nacional se encuentra nuevamente en alerta. De acuerdo con el comunicado, esta se declaró a partir de las 15:02 horas de este día.

Esta situación se da debido a variaciones entre la oferta y la demanda de la energía eléctrica, las cuales son provocadas principalmente por la ola de calor que está golpeando a diversas regiones del país con temperaturas que alcanzan hasta los 50 grados centígrados, y es que la alta demanda se atribuye al uso extendido de ventiladores y aire acondicionado para hacer frente a las fuertes temperaturas.

Para quien no lo sepa o no esté familiarizado con esto, el estado operativo de alerta significa que las reservas de energía están en un rango crítico, pues se encuentra entre el 3 y el 6 por ciento. Aunque hay que subrayar que, si bien esta condición no indica un peligro inminente para el suministro eléctrico nacional, sí es motivo de alarma y requiere una atención especial por parte del CENACE.

Además, el comunicado del centro nacional enfatiza que ya se encuentran llevando a cabo diversas acciones para controlar la situación y de este modo evitar que avance a una emergencia. Sin embargo, no se ha proporcionado información sobre la duración prevista de esta alerta.

Asimismo, el CENACE señala que se activará un estado operativo de alerta cuando las reservas de energía eléctrica caigan por debajo del 6 por ciento. Aunque esta medida es crítica, no implica una emergencia inmediata en el suministro eléctrico de la nación, pero sí demanda una gestión meticulosa y un monitoreo constante de la red eléctrica nacional.

Finalmente, es importante destacar que esta no es la primera vez en lo que va del año que se declara una alerta de este tipo, pues ayer 8 de mayo también se activó. Además, el texto menciona eventos anteriores, como una declaración de emergencia del 7 de mayo, la cual resultó en apagones en varios estados del país, incluyendo Guanajuato, el Estado de México y Veracruz.

Fuente: Tribuna