Hoy No Circula Jueves 9 de mayo 2024 en CDMX y Edomex: ¿Hay Contingencia Ambiental?

Ciudad de México.- La calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el resto del Centro de la República Mexicana no ha sido la mejor a causa del calor y la contaminación. Por estas razones, incluso, aumentó la demanda del suministro de electricidad y hubo apagones masivos en diferentes entidades de México. Todas estas situaciones han llevado a las autoridades a tomar medidas preventivas, como activar, en algunas ocasiones, la Contingencia Ambiental.

¿Se utilizará el Doble Hoy No Circula este jueves 9 de mayo 2024 en la Ciudad de México y el Estado de México (Edomex)? La respuesta es no, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado la Contingencia Ambiental, así como las medidas restrictivas. Este día el programa Hoy No Circula funciona con normalidad y solo no transitan los automóviles cuya terminación de placas sea 1 y 2; tengan el holograma de verificación 1 y 2 y el engomado color verde.

Recuerda que el programa Hoy No Circula y sus normas se mantienen activos en un horario que va desde las 05:00, hasta las 22:00 de la noche.

Programa Hoy No Circula de este jueves 9 de mayo. Foto: CAMe

En estos estados de México permanece activo el programa Hoy No Circula

Recuerda que el programa Hoy No Circula se aplica, normalmente, de lunes a sábado en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se encuentra en el Centro del país y está conformada por todas las alcaldías de la Ciudad de México, el Estado de México, y las entidades aledañas de Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro. En el estado mexiquense, el programa de restricción sólo se aplica en 18 municipios.

Estos son los automóviles exentos del Hoy No Circula este jueves

Los vehículos exentos del Hoy No Circula este jueves y los demás días que funciona el programa (excepto los días que se aplica el Doble Hoy No Circula) son los que cuentan con el holograma de verificación 0 y 00, además de los eléctricos e híbridos. De igual forma, pueden circular sin complicaciones los coches de personas con discapacidad; los que se usan como transporte escolar, movilizan productos perecederos y residuos peligrosos.

Programa Hoy No Circula de esta semana. Foto: CAMe

También quedan libres los automotores de trabajadores de Seguridad Pública, de Protección Civil y de personal de la Salud. Por último, se excluyen del programa los coches que funcionan con gas natural y los que prestan servicios urbanos.

