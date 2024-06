¿Hay Doble Hoy No Circula por Contingencia Ambiental en la CDMX este 1 de junio?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que, durante los últimos días, los conductores capitalinos se han encontrado en el vilo del cañón debido a que, prácticamente, cada semana la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha activado el Doble Hoy No Circula debido a la mala calidad en el aire, lo que ha provocado que la gente se mantenga informada sobre los cambios que la mencionada dependencia hace y, de esta manera, se puedan evitar una multa innecesaria.

Como es bien sabido, durante los últimos días, el Gobierno de la Ciudad de México mantuvo activa la Fase 1 de la contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que significaba que más de un tipo de vehículo debía quedarse en casa; sin embargo, las cosas cambiaron para la mañana de este sábado, 1 de junio, puesto que las autoridades decidieron levantar dicha norma, lo que significa que solamente tres tipos de autos deberán permanecer en casa.

Hoy No Circula: ¿Qué autos no podrán salir este sábado, 1 de junio?

Según el comunicado expedido por la cuenta de X (red social antes conocida como Twitter) de la CAMegalópolis, este primer sábado del mes de junio no podrán circular los autos con holograma 1 y terminación en placas impar, los holograma 2 y los foráneos (es decir, aquellos que visiten la zona centro del país, pero que tengan placas registradas en otro estado). Al igual que cada semana, se reportarán excepciones como es el caso de los holograma 0 y 00.

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas. En caso de no respetar dicha ley, podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de $103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 074.80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

Hoy No Circula para este sábado 1 de junio

¿En qué horario se aplica el Hoy No Circula?

Como se mencionó al comienzo de esta nota, dicha ley se aplicará de manera normal durante la jornada de este día, 1 de junio, debido a las condiciones atmosféricas. Esto significa que el horario se regirá con normalidad e iniciará a las 5:00 horas, concluyendo a las 22:00 horas. En el caso de los vehículos con placas foráneas, no podrán circular desde las 5:00 de la madrugada hasta las 11:00 horas en la zona centro del país.

