Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 1 de junio en la capital

Ciudad de México.- Este sábado 1 de junio se espera tráfico en CDMX debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas durante el día, sobre todo en el Centro Histórico de la capital y Paseo de la Reforma, por lo cual, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En ese sentido, en la Cuauhtémoc, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) marchará a las 10:00 horas del Palacio de Bellas Artes al Zócalo de la Ciudad de México. Se trata de la Marcha “Solidaridad con los Maestros”, por la reinstalación de los maestros cesados, la abrogación de la Reforma Educativa y de la Ley del ISSSTE y por el aumento salarial al 100%

Entre las principales avenidas afectadas, destaca Av. Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, Av. 5 de Mayo y Plaza de la Constitución. Se espera la llegada de organizaciones en apoyo, como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Movimiento Nacional de Usuarios (MNU) y Resistencia ANUEE Sur. No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Tráfico en CDMX hoy 1 de junio, foto: C5 CDMX

The National Animal Rights Day México se reunirá a las 14:00 en el Monumento a la Revolución, en Plaza de la República s/n., Col. Tabacalera. Se trata del Evento “Hasta que Todos Sean Libres”, para conmemorar a los miles de animales que mueren cada año en manos del hombre. Habrá Organizaciones en apoyo: Direct Action Everywhere, Animal Save Movement Ciudad de México, Climate Save Movement Ciudad de México, Anima Naturalis, Anonymous for the Voiceless y Cultura sin Tortura.

La Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunirá a las 10:00 horas en la Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico. Se trata de una Reunión de representantes para organizar el plan de acción a seguir, a fin de que se dé solución a las demandas de los trabajadores de la educación.

