House of the Dragon: El Castillo de Chapultepec muestra su apoyo a Rhaenyra Targaryen

Ciudad de México.- El Castillo de Chapultepec se unió a la fiebre de “House of the Dragon”, cuya segunda temporada está por iniciar, por lo que México se pintó de negro para jurar lealtad a la heredera del trono de hierro, Rhaenyra Targaryen. Se trata de un acto publicitario que ha asombrado a propios y extraños, por lo que las redes sociales explotaron al ver el Palacio con las banderas negras en la famosa precuela de Game of Thrones.

En las redes sociales se hizo viral un video compartido por MAX Latinoamérica, en el cual se pudo observar al Palacio de Chapultepec adornado con la bandera del Consejo Negro, por lo cual mostró todo su apoyo a la Reina Rhaenyra en la inminente guerra civil que se avecina en Westeros, acontecimiento que se disfrutará en la segunda temporada de la exitosa serie de la plataforma de contenido streaming.

El Castillo de Chapultepec se unió a la tendencia en las redes sociales, en la que los fanáticos de “House of the Dragon” declaran su lealtad y apoyo a alguno de los dos bandos en la serie, es decir, los Verdes, seguidores de Alicent Hightower y su hijo Aegon II Targaryen, también conocido como “El Conquistador”; o los Negros, el clan liderado por Rhaenyra Targaryen y Daemon Targaryen, este último al parecer el favorito de los mexicanos.

House of the Dragon: Castillo de Chapultepec, foto: especial

La segunda temporada de House of the Dragon promete emociones y estar llena de drama con la batalla por el control del Trono de Hierro alcanzando su punto más relevante. Por ello, los fanáticos cuentan los días para iniciar el enfrentamiento entre los Consejos Verdes y Negros. Lo sucedido fue parte de la promoción, en la cual el equipo de marketing se salió de las pantallas de los celulares y los clásicos espectaculares para entregar esta obra de arte.

No cabe duda de que MAX apuesta muy fuerte con esta segunda temporada de la precuela de la serie más exitosa de la historia, que de acuerdo a múltiples reportes, se prevé que su primer capítulo se llamará 'Hijo por hijo', por lo que los fanáticos esperan con ansias lo que sucederá, aunque los que han tenido la oportunidad de leer el libro, saben lo que se viene para el Consejo Verde. House of the Dragon temporada 2 llegará el próximo 16 de junio a MAX y promete ser un éxito rotundo.

