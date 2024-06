AMLO minimiza violencia y homicidios durante Elecciones 2024: Acusa desinformación

Ciudad de México.- Hace unas semanas, se realizaron las Elecciones 2024, las cuales, si bien fueron las más grandes en la historia de México, también fueron las más violentas debido al alto número de asesinatos, secuestros y agresiones armadas que se reportaron contra aspirantes, líderes de partidos, y hasta familiares de políticos. No obstante, esta información sería indiferente para el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, viernes 14 de junio de 2024, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano habló de los comicios del domingo dos de junio, cuando mexicanos salieron a las urnas a votar por la nueva presidenta de la República Mexicana, pero también por alcaldes, diputados y senadores.

AMLO minimiza la violencia en las Elecciones 2024. Foto: Internet/Ilustrativa

Respecto a la violencia electoral, el mandatario tabasqueño López Obrador, expresó que en estas elecciones fueron menos los aspirantes a cargos públicos asesinados que en comicios pasados, donde recordó que solo fueron seis. Asimismo, el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) minimizó la violencia que se vivió meses previos a las votaciones y las campañas.

La violencia y hablo con gente que se supone están informados y me dice ‘por qué hubieron 60 candidatos asesinados’ y digo no, no hubieron sesenta, creo que fueron 6", declaró ante medios de comunicación el presidente mexicano.