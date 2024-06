Culiacán: Chofer se vuelve viral por bailar en camión de pasajeros; es despedido

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Debido a la gran ola de violencia que se ha registrado a lo largo y ancho de México, en los últimos años, cada vez que se escucha una noticia sobre algún camión, lo primero que llega a la mente de la gente es que dicho transporte fue asaltado en las peligrosas carreteras del país; sin embargo, no todo es negativo y existen compatriotas que buscan alegrar el día de la gente que tiene que viajar de un punto a otro.

Un ejemplo de ello es el de un camionero que se volvió viral por bailar en el interior de un camión de pasajeros. En algunos clips se puede apreciar que el hombre se ponía a hacer piruetas dentro de la unidad, ayudado con los tubos que sirven para que la gente pueda sostenerse mientras el vehículo está en movimiento. En otros videos se puede ver al individuo sacar un pandero con papeles mientras danza y anima a su público.

Chofer de camión se vuelve viral por bailar dentro de su vehículo

El hombre solía grabar sus hazañas y compartirlas en TikTok, donde está identificado como @adanllanes1. Como era de esperarse, el hombre no tardó en ganar una gran cantidad de seguidores y los videos se viralizaron a tal grado que llegaron a ojos y oídos del director de transportes de Estado de Gobierno. Lamentablemente, el conductor terminó por ser despedido, posiblemente por hacer uso incorrecto del vehículo.

La triste noticia fue dada por el propio usuario de la mencionada aplicación de China, quien reveló que le revocaron su gafete de trabajo, por lo que ya no podrá seguir laborando como un conductor de la ruta Nuevo Culiacán. El individuo se disculpó y aclaró que “no tenía mala intención”, también destacó que él solía bailar porque es una actividad que disfruta de hacer, así como también le agradaba ver que la gente respondía ver a sus rutinas.

Chofer de camión se vuelve viral en Culiacán

Finalmente, el individuo reveló que, dado a que ya no puede seguir manejando su camión, no le quedará mayor opción que buscarse otro trabajo; sin embargo, resaltó el profundo agradecimiento que sentía hacia la gente que siempre lo apoyó a través de TikTok. Como era de esperarse, la gente no tardó en aparecer y en enviarle mensajes de ánimo al chofer, a quien apoyaron resaltando que no había hecho nada malo.

