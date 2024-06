Hoy No Circula Sabatino, 15 de junio: ¿Hay Contingencia Ambiental en la CDMX y Edomex?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Derivado de las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas a lo largo y ancho del país, la presencia de la mala calidad en el aire ha incrementado en más de una ocasión, lo que ha llevado a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) a activar el programa Doble Hoy No Circula; sin embargo, ese será el mismo caso de este sábado, 15 de junio? A continuación te lo contamos.

¿Hoy hay Contingencia Ambiental?

Como te contamos anteriormente, esta modalidad se activa cada vez que la calidad en el aire es mala debido a la presencia de ozono; sin embargo, en este sábado, 15 de junio, la CAMe notificó que el programa de Hoy No Circula se mantiene con normalidad, lo que significa que no se ha actividad la Contingencia Ambiental y la jornada podría llevarse con total tranquilidad. En caso de que se registre algún cambio te lo estaremos contando en TRIBUNA.

Días en los que se aplica el programa Hoy No Circula

Créditos: CAMe

¿Qué autos no podrán circular durante la jornada de hoy?

De acuerdo con información emitida a través de un breve comunicado en la cuenta de X (red social antes conocida como Twitter) de la CAMe, durante este tercer sábado del mes de junio, los autos que no podrán circular en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) serán los vehículos con holograma 1 y terminación de placas non (impar), así como todos los hologramas 2 y placas foráneas.

Por otro lado, los vehículos eléctricos y con holograma 00 y 0 quedarán exentos de las limitaciones establecidas por el programa, esto es debido a que no emiten contaminantes como los demás automóviles, lo que significa que podrán circular con total libertad, tal y como lo han estado haciendo durante toda la semana, incluso cuando se registran jornadas con Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen un innecesaria multa que afecte tu vida económica.

