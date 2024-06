¡Que no te dé un golpe de calor! 4 medidas sencillas que te mantienen protegido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Te entendemos! Estás cansado del sudor, de sentirte pegajoso y sediento todo el día. Si bien estas son consecuencias incómodas del calor que pueden ponernos de mal humor, no serían las únicas, ni las más peligrosas. Ante las altas temperaturas estamos expuestos a algo que se llama golpe de calor y nadie está exento de ser víctima, aunque es importante decir que son los niños y los adultos de la tercera edad los sectores etarios más vulnerables a esta afectación a la salud.

Un golpe de calor ocurre cuando las habilidades termorreguladoras del cuerpo ya no son suficientes para refrescarnos y, por ende, la temperatura corporal no desciende de los 40 grados centígrados. Y sí, en caso de no tratarse puede desencadenar en complicaciones graves, como el daño a los órganos (cerebro, corazón, riñones) e incluso puede llevarnos a la muerte. Por ello se recomienda canalizar al paciente lo más rápido posible a un hospital. Pero como bien dice el refrán "Más vale prevenir que lamentar". Con las medidas adecuadas, tanto tú como tu familia estarán a salvo. ¡Y son súper sencillas de seguir!

Recibir atención rápida ante un golpe de calor es crucial para evitar consecuencias graves

Recomendaciones

Ropa ligera: Deshazte de suéteres, múltiples capas de ropa o prendas con telas sintéticas que no permiten la transpiración. En su lugar, elige ropa holgada con la que te sientas cómoda.

Deshazte de suéteres, múltiples capas de ropa o prendas con telas sintéticas que no permiten la transpiración. En su lugar, elige ropa holgada con la que te sientas cómoda. Cúbrete del sol: Evita la exposición directa al sol. En caso de ser posible, permanece bajo la sombra, de lo contrario, asegúrate de usar sombreros de ala ancha y lentes de sol. Y por supuesto, no puede hacer falta el protector solar con SPF de 30 o superior.

Evita la exposición directa al sol. En caso de ser posible, permanece bajo la sombra, de lo contrario, asegúrate de usar sombreros de ala ancha y lentes de sol. Y por supuesto, no puede hacer falta el protector solar con SPF de 30 o superior. Bebe agua: Parece un consejo menor e incluso obvio ¿no es acaso algo que hacemos todos los días? No subestimes el poder que tiene el líquido para tu cuerpo; éste aumenta el sudor y, por consiguiente, tu cuerpo podrá mantener una temperatura que no represente un riesgo. Y por cierto, dale prioridad al agua simple y deja de lado refrescos o, peor aún, bebidas alcohólicas.

Parece un consejo menor e incluso obvio ¿no es acaso algo que hacemos todos los días? No subestimes el poder que tiene el líquido para tu cuerpo; éste aumenta el sudor y, por consiguiente, tu cuerpo podrá mantener una temperatura que no represente un riesgo. Y por cierto, dale prioridad al agua simple y deja de lado refrescos o, peor aún, bebidas alcohólicas. Reprograma tus actividades: ¿Te gusta correr por la tarde? Quizás sería buena idea cambiar tu horario. Programa tu rutina para los momentos más frescos del día, como lo es la mañana o la noche. Sabemos que puede ser difícil, pero créenos, tu salud lo vale.

Fuente: Tribuna Sonora