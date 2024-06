Día del Padre en México 2024: Este es el desconocido origen de la celebración

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al igual que las madres o jefas de familia, los papás también cuentan con una fecha especial para ser reconocidos en México: se trata del Día del Padre. Sin embargo, no se trata de una fecha fija, como sí lo es, por ejemplo, el 10 de mayo. El día de los también llamados ‘jefes’ se conmemora el tercer domingo de cada mes de junio. ¿Te interesa saber más sobre el origen de esta celebración? Aquí en TRIBUNA te contamos los detalles.

Origen del Día del Padre en México

La celebración del Día del Padre en México fue una iniciativa que surgió en los años cuarenta por mujeres mexicanas, quienes luego de ser ‘consentidas’ por el 10 de mayo, pensaron que sus esposos y padres también merecían ese reconocimiento. Varias fuentes señalan que una joven de 19 años, de nombre María del Carmen Tostado Gamboa, 'Carmelita', fue la pionera en impulsar este festejo, en su ciudad natal Gómez Palacio, Durango.

El día del padre se festeja el tercer domingo de junio. Foto: Internet

Luego de que ‘Carmelita’ impulsara la iniciativa en repetidas ocasiones, finalmente el 15 de junio de 1946 el presidente de México en turno, Manuel Ávila Camacho, instituyó por primera vez el Día del Padre como un festivo en la República Mexicana. Así quedó establecido para el tercer domingo de cada mes de junio.

¿El Día del Padre es un día de descanso oficial? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Si bien el Día del Padre en México está considerado una fecha especial para diferentes sectores, la realidad es que no es un día de asueto oficial. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) esta fecha no está considerada en el calendario anual, por lo que no es un día de descanso que debe pagarse al triple, como sí lo son otras celebraciones.

Si tu patrón o patrona te da el Día del Padre como día de descanso, con goce de sueldo, será una acción de cortesía, ya que, legalmente, no está obligado a realizar eso.

Por otra parte, tampoco hay puente por el Día del Padre en México, ya que esta celebración no está considerada en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El festejo a los padres mexicanos se limitará al domingo 16 de junio, según la entidad.

En Baja California, por ejemplo, la gobernadora Marian del Pilar, anunció que, por decreto, se tomó la decisión de establecer el Día del Padre el tercer viernes de junio, por lo que ellos gozaron de un fin de semana largo

