AMLO asegura que Samuel García, gobernador de NL, es víctima de acoso: "No está solo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, lunes 17 de junio de 2024, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló de la situación política que ocurre en Nuevo León (NL) luego de las Elecciones 2024, donde en días recientes se reveló que, presuntamente, opositores agredieron física y verbalmente a colaboradores de Movimiento Ciudadano (MC).

Ante los medios de comunicación reunidos este lunes 17 de junio, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que Samuel García Sepúlveda, el gobernador de Nuevo León, está siendo víctima de acoso y que además estaría siendo sometido a "fuertes presiones" en su entidad. Por esta razón, manifestó, de nueva cuenta, su apoyo al mandatario estatal, quien llevó al poder con el respaldo del 'movimiento naranja'.

AMLO y Samuel García siempre han mantenido una buena relación. Foto: Facebook

El presidente de México reiteró su apoyo al gobernador regio y le envió un mensaje en el que se aseguró que "no está solo, porque está siendo víctima un acoso, de fuertes presiones". Asimismo, recordó el caso también compartido por Mariana Rodríguez Cantú, exaspirante a la alcaldía de Monterrey, en el que personas no identificadas golpearon a colaboradores cercanos de Movimiento Ciudadano

Va un colaborador lo paran, es gente que está identificada, que no trabaja en ninguna dependencia, pero lo bajan, pero de manera arbitraria, brutal, y los golpean. Y así muchos, muchos casos", narró el mandatario originario de Tabasco.

El fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) declaró que el gobierno estatal de Nuevo León y la Federación tienen documentadas las agresiones y que incluso hay grabaciones que ya forman parte de la evidencia. Asimismo, hizo un llamado a todas las personas, principalmente civiles, que participan y promueven estos ataques a que "se aparte de las prácticas", las cuales podrían ser delitos.

López Obrador agregó que ya dio instrucciones para que se presente un escrito a la Fiscalía General de la República (FGR) y se haga una investigación porque esos ataques "no se pueden permitir, no le conviene a nadie". Finalmente, AMLO agregó que su gobierno siempre ha buscado la estabilidad política y no permitir actos vandálicos en contra de nadie.

A la fecha de publicación de esta nota, el gobernador de Nuevo León no ha hecho declaraciones sobre los mensajes que le envió el presidente de la República Mexicana.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'.