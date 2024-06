Amor es amor: Albañil y chalán se vuelve viral tras contraer nupcias en Veracruz

Comparta este artículo

Jalapa, Veracruz.- Existe un dicho que reza que en el corazón no se manda, experiencia que un albañil, de 49 años, identificado como José Antonio, vivió en compañía de su chalán, un joven de 27, nombrado como Julio Castillo, quienes tras convivir diariamente en el trabajo y en algunas actividades recreativas que solían realizar luego de un duro día en la obra, terminaron por caer profundamente enamorados uno del otro.

Su historia no tardó en viralizarse a través de diversas publicaciones en la red social de China, TikTok, donde su historia de amor logró conmover a varias personas, quienes no dejaron de compartir a esta pareja de Veracruz. De acuerdo con algunos informes, los sentimientos entre ambos no llegaron a primera vista, sino que comenzó a surgir de forma orgánica, a través de la convivencia diaria en la obra de construcción.

Pareja de albañiles se casan en Veracruz

Según algunos videos de la mencionada aplicación, ambos llegaron a compartir muchas comidas e incluso iban al bar o al cine, lo que provocó que su compañerismo y amistad no tardara en convertirse en amor. El primero en hablar sobre sus sentimientos fue José Antonio, quien al borde del llanto (probablemente por el temor a ser rechazado) confesó sus sentimientos a Julio Castillo, quien para su sorpresa lo correspondió.

El verdadero problema vino después, puesto ambos estaban casados, por lo que tuvieron que divorciarse de sus respectivas esposas, para establecer una relación de manera oficial y, finalmente, ambos optaron por contraer nupcias por el civil. Varias de las imágenes captadas en el hermoso momento se volvieron virales en la plataforma de videos cortos asiática. Incluso en algunas se les puede ver firmar el acta de matrimonio.

Pareja de albañiles e Internet lo celebra

La unión entre ambos hombres causó un gran revuelo en redes sociales, donde hubo gente que los apoyó y celebró que ambos hayan encontrado a su respectiva pareja en el lugar y momento menos esperado, mientras que algunos más los criticaron con comentarios ofensivos; sin embargo, hay que resaltar que este último grupo fue una minoría, puesto a los demás les fascinó saber que esta pareja logró unirse en matrimonio.

