"Pude no haber despertado": Dan de alta a Ceci Flores y asegura que golpe pudo ser mortal

Santiago de Querétaro, Querétaro.- Ceci Flores fundadora del colectivo 'Madres Buscadoras de Sonora', fue dada de alta del hospital al que ingresó por un fuerte golpe en la cabeza. Durante su trayecto de vuelta a su casa, fue entrevistada por medios de comunicación, los cuales le preguntaron sobre su estado de salud, así como de sus planes a futuro a partir de este inconveniente.

Ante cámaras, la activista respondió que en la clínica le realizaron algunos estudios, cuyos resultados fueron positivos, por lo que el personal médico le notificó que se recuperaría pronto tras tomar el medicamento recetado. La mexicana adelantó que este breve percance no interferirá en sus planes de seguir buscando a "sus desaparecidos", por el contrario, se dijo dispuesta a "seguir la lucha". No obstante, comentó que necesita tomarse una semana para reponerse y cuidar de sí, ya que además del malestar de cabeza, la aqueja un esguince en el pie. De cualquier manera, aseguró que más madres buscadoras siguen al servicio de los mexicanos y continuarán recibiendo llamadas anónimas.

Agradeció a todos aquellos que se mantuvieron al pendiente sobre su caso, así como a la oportuna intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual forzó la puerta de su vivienda y permitió su hallazgo y posterior traslado a un centro de salud. Mencionó que "gracias a eso estoy viva, porque pude haber muerto por el golpe en la cabeza"

Si no me hubieran despertado, pude haber quedado, porque tenía 300 de presión y el azúcar muy alto", aseveró.

Durante el encuentro con la prensa, explicó que tras este suceso se hizo pública la ubicación de su casa de seguridad que se le asignó desde años atrás, por lo que tendrá que mudarse. Confirmó que en este momento se dirigía a su vivienda para recoger sus pertenencias y llevarlas a otro lugar. En este sentido reconoció que al filtrarse esta información, ella corre el riesgo de que "alguien a quien no le gusta lo que hago" tome represalias contra ella.

Ya no es un lugar seguro para mi"

El periodista también le cuestionó por qué no iba acompañada ayer. Flores confesó que hasta el momento, el Gobierno no ha cedido en asignarle personal de seguridad. Para que esta medida le sea otorgada, tendría que ceder a la condición de dejar de buscar a las personas desaparecidas, algo que Ceci dijo no estar dispuesta a abandonar, aunque suponga ponerse en una situación vulnerable.

