Jornada electoral en Tabasco y Chiapas: Arranca con retrasos y complicaciones

Villahermosa, Tabasco. - La jornada electoral en Tabasco comenzó con notables retrasos en la instalación de casillas. A las 9:00 horas, solo el 17.6 por ciento de las casillas estaban abiertas, esto de acuerdo con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPC Tabasco). Sin embargo, para las 10:30 horas, el porcentaje de casillas instaladas subió al 66.6 por ciento.

Rosselvy del Carmen Domínguez, consejera electoral del IEPC Tabasco, explicó que el retraso se debió a renuncias de funcionarios de casilla. "Son ciudadanas y ciudadanos que por alguna razón no están cumpliendo con su compromiso. La Ley contempla un mecanismo cuando no se presentan los funcionarios de casilla y es tomar a las primeras personas que se encuentran en las filas, y de esa manera se está solventando, se hace una capacitación inmediata y eso es lo que ha retrasado la instalación", detalló Domínguez en una entrevista con medio El Economista.

En la sesión permanente del Consejo Estatal del IEPC, los representantes de diversos partidos denunciaron atrasos en el inicio de operaciones de casillas, debido a esto, Domínguez señaló que este fenómeno no era exclusivo del Estado. "A nivel nacional está pasando lo mismo, en algunos estados se reportan cifras de 40 por ciento o 45 por ciento, más bajas que en nuestro estado", afirmó.

Asimismo, la consejera electoral hizo un llamado a la ciudadanía para que tenga paciencia y salga a ejercer su voto. "La autoridad preparó todo, previó los materiales y la capacitación. Esto sale de nuestras manos, pero se está haciendo un gran esfuerzo para capacitar a las personas que asumirán las funciones en casilla", dijo.

Lo que se elige en Tabasco

Es necesario recordar que en estas elecciones, los tabasqueños no solo votan por el próximo presidente y otros cargos federales, sino también por la gubernatura, el congreso local y 17 ayuntamientos. Un total de 1.8 millones de personas están convocadas a votar.

En el último proceso electoral federal, la coalición formada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social ganó la gubernatura, el congreso local y la mayoría de los ayuntamientos.

Situación en Chiapas

La jornada electoral en Chiapas también comenzó bajo circunstancias difíciles, con reportes de violencia y quema de material electoral la tarde noche del sábado. Para quien no lo sepa, Chiapas es la entidad con mayor número de casillas que no se instalaron debido a la inseguridad en municipios como Pantelhó y Chicomuselo.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de ese estado informó que, aunque se planificó la instalación de seis mil 978 casillas, solo se lograron colocar seis mil 873. Además, en el municipio Honduras de la Sierra, el cual se creó el 25 de abril de 2018, se instalaron tres casillas, siendo la primera vez que se realiza un proceso electoral en este lugar.

En Chiapas, la lista nominal de ciudadanos asciende a tres millones 944 mil 346 personas. Con la no instalación de algunas casillas, aproximadamente 59 mil 536 ciudadanos, equivalentes al 1.51 por ciento del padrón, no podrán emitir su voto. Es necesario informar que, en San Cristóbal de las Casas, medios locales revelaron el secuestro momentáneo de una capacitadora del IEPC por un grupo armado cuando esta se dirigía a instalar una casilla extraordinaria; afortunadamente la mujer fue liberada unos minutos después. A las 9:30 horas, varias casillas aún no estaban instaladas.

Fuente: Tribuna