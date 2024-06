Hoy No Circula viernes 21 de junio 2024: Descubre si hay contingencia ambiental en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El fin de semana se encuentra a la vuelta de la esquina y se espera que sea uno de los más confortables para aquellos que disfruten de los días de lluvia, café (o té) y de maratones de series y películas en la plataforma de tu elección, dado a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) predice que estos días habrá lluvias puntuales en la mayor parte del país; sin embargo, no todas las personas tienen la fortuna de quedarse en casa durante los días de asueto.

Y es que, la vida no puede detenerse y el trabajo (así como las responsabilidades) continúan, debido a ello, es indispensable poder sacar el auto para poder trasladarse a distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México o algunos otros sitios del Área Metropolitana. El problema es que no todos podrán hacerlo, puesto el programa Hoy No Circula se mantiene activo este viernes, 21 de junio.

¿Habrá Doble Hoy No Circula por Contingencia Ambiental?

De acuerdo con el comunicado expedido durante la madrugada de este viernes, 21 de junio, este viernes no se activará la Contingencia Ambiental, dado a que los niveles de contaminación y ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se encuentra dentro de los parámetros de lo saludable, debido a ello, el programa Hoy No Circula funcionará con normalidad en la zona de la CDMX y EDOMEX.

Hoy No Circula para este viernes 21 de junio

¿Qué autos no circularán durante la jornada de HOY 21 de junio?

Según información emitida en el comunicado de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) emitido durante la madrugada de este viernes, 21 de junio, los vehículos que no circularán durante el día de hoy serán los que tengan engomado azul y terminación de placas 9 y 0, así como hologramas 1 y 2, y permisos. Por otro lado, los automóviles que quedarán exentos serán aquellos con holograma 00 y 0.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen un innecesaria multa que afecte tu vida económica.

Fuentes: Tribuna