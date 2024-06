Alerta: ¿Estará vigente el programa Hoy No Circula este domingo, 23 de junio? Esto se sabe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los días en los que hay mayor tráfico en la Zona Metropolitana del Valle de México es precisamente los domingos, esto es debido a que la gran cantidad de capitalinos que salió de la zona centro está preparándose para regresar a la Ciudad de México (CDMX) y volver a sus rutinas normales; por lo que es natural que mucha gente se mantenga alerta sobre si estará activo el Programa de Hoy No Circula.

Si bien, es sabido que los domingos la mencionada norma no se mantiene activa, siempre existe la posibilidad de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis la active, en caso de que haya Contingencia Ambiental por la mala calidad del aire; sin embargo, durante la madrugada de hoy, la mencionada dependencia emitió un comunicado en el que confirmó que este no sería el caso para las próximas 24 horas.

Según información emitida por la CAMe, este domingo, 23 de junio, todos los vehículos podrán circular libremente por la Ciudad de México y el Estado de México, al igual que los hologramas 00 y 0, los cuales pueden transitar de manera libre por el país, sin restricciones, gracias a que no emiten los mismos contaminantes que el resto. Cabe señalar que el próximo lunes, 24 de junio no podrán circular los vehículos con placa 5 y 6, con holograma 1 y 2.

Hoy No Circula para este domingo, 23 de junio

¿Por qué existe el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula fue instaurado en la zona centro del país, principalmente en áreas como la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, con la finalidad de reducir las altas emisiones de contaminantes producidas por los vehículos, por ello mismo se exige a los conductores guardar su automóviles por una vez a la semana, cosa que cambia cuando se aplica el Doble Hoy No Circula.

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas. En caso de no respetar dicha ley, podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de $103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 074.80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

