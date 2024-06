AMLO sale en defensa del Ejército tras señalamientos por el caso Ayotzinapa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la jornada de este lunes, 24 de junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el tema de la supuesta intervención del Ejército en el caso Ayotzinapa, puesto como es bien sabido, existen diversas acusaciones en las que se señala a la milicia del país de haber participado en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de la mencionada comunidad de Guerrero.

Cuando AMLO asumió la silla presidencial de México, hace poco más de 5 años, se comprometió a resolver el caso Ayotzinapa e incluso creó un departamento especial para poder avanzar con las investigaciones; sin embargo, con el pasar del tiempo, la gente no ha quedado satisfecha con las indagatorias que se han desarrollado durante el sexenio del líder del ejecutivo, puesto hay quienes consideran que los soldados jugaron un papel importante en los hechos.

AMLO asegura que no estuvo involucrado en el caso Ayotzinapa

Durante la mañana del día de hoy el presidente originario de Tabasco fue cuestionado sobre este tema, a lo que respondió que no cuenta con las pruebas de que los altos mandos del Ejército del Batallón de Iguala tuvieran algo que ver con el plagio de los 43 estudiantes. Asimismo, destacó que, en caso de que se encontraran pistas al respecto, entonces se iría en contra de ellos, pero dado a que no se trata del caso, no es posible.

“Si fue el Ejército teniendo las pruebas se actúa, pero yo hasta hoy no tengo ninguna prueba de que haya sido el Ejército, así, y le he buscado por todo y tengo toda la información, soy el presidente de México”, indicó.

Según lo dicho por Andrés Manuel, desde que el expresidente, Enrique Peña Nieto, se encontraba en labores, no existen registros de que el Ejército haya participado en la desaparición de los estudiantes, aunque si destacó que hay pruebas de que algunas organizaciones se reunieron con los padres y madres de los desaparecidos, habrían tomado recursos para liberar a 80 personas que habrían estado involucradas en el caso.

Finalmente, el presidente reconoció que sí hubo participación por parte del Estado debido a la omisión, pero descartó que hubiese algún tipo de vinculo delictivo por parte de los miembros del Ejército en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes. Cabe señalar que, esta situación ocurrió hace aproximadamente 10 años y hasta el momento, las autoridades continúan intentando dar resolución a este crimen.

