López Obrador niega persecución contra Loret de Mola y el periodista responde

Ciudad de México. - Durante la conferencia mañanera de este lunes 24 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó categóricamente cualquier persecución en contra del periodista Carlos Loret de Mola, su esposa Berenice Yaber, Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo, y la plataforma Latinus. La negación del mandatario se produce tras la reciente apertura de una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, Loret de Mola respondió con contundencia, asegurando que en este gobierno "no se mueve una hoja de papel sin la orden de López Obrador".

Por su parte, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador afirmó: "Es falso, nosotros no perseguimos a nadie (...) Yo no tengo necesidad, primero por mis convicciones, mis principios, pero también políticamente. ¿Qué voy a andar yo ordenando que se investigue a Loret de Mola? Si casi es de dominio público que se trata de un periodista muy rico que hace un periodismo al servicio de intereses creados". El Presidente insinuó que Loret de Mola gana cerca de 3 millones de pesos mensuales, sugiriendo que esos ingresos provienen de hacer "trabajo sucio" para ciertos intereses.

Por su parte, en su cuenta de X, el periodista criticó las declaraciones del Presidente. "El presidente tira la piedra y esconde la mano. Dice que él no pidió una investigación en nuestra contra, pero que 'puede ser que la UIF' sí. Como si no supiéramos que en este gobierno no se mueve una hoja de papel sin la orden de López Obrador", apuntaló.

Además, en su columna del 24 de junio que se publicó en EL UNIVERSAL, Loret de Mola enlistó a diferentes funcionarios de la actual administración que han atravesado por polémicas que tienen que ver con corrupción, echando en cara que, contra ellos, hasta ahora, no se ha abierto ninguna carpeta de investigación. De igual modo, dio las gracias por las muestras de solidaridad por parte de colegas y políticos, para finalmente calificar la situación como una "bajeza".

Para entrar en contexto, el fin de semana se reveló que la UIF abrió una investigación en contra de Loret de Mola, su esposa y Trujillo. Esta acción siguió a la publicación de varios reportajes titulada El Clan, que rastrea los contratos millonarios obtenidos por Amílcar Olán, un amigo de los hijos del presidente López Obrador.

Peniley Ramírez, periodista que publicó los datos en Reforma, detalló que, aunque ya había una investigación hace dos años, se abrió otra el 8 de febrero del presente año. La UIF giró oficios a diversas entidades financieras, bancos y casas de bolsa, para pedir información que tuviera que ver con los implicados.

Fuente: Tribuna