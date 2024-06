“La justicia no es un monopolio del Poder Judicial”: Norma Piña en primer foro sobre Reforma al PJ

Ciudad de México.- Nunca un foro generó tanta expectativa. Y es que, los legisladores de Morena advirtieron, una vez más, que es “irreductible” la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular. Mientras que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtieron y defendieron, con uñas y dientes, que apurar la Reforma al Poder Judicial generaría un caos.

En los primeros minutos de este primer foro de nueve, los coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados dejaron en claro que no habría negociación en cuanto a la elección por el voto, así como lo plantea Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Plan C.

Poder Judicial Poder Judicial lanza campaña para visibilizar sus funciones y logros ante avance del Plan C

Transición de gobierno No solo el Poder Judicial: Estas son las reformas que acordaron impulsar AMLO y Sheinbaum

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dejó claro que darán cumplimiento expreso al “mandato popular, que no quepa la menor duda”. Aseveró que como mayoría, tienen una serie de irreductibles, que es el voto popular de los integrantes de la Suprema Corte. Sin embargo, señaló que van a “mantener y preservar”, los derechos de todos los trabajadores del Poder Judicial.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, aseguró que en las pasadas elecciones el pueblo de México les otorgó el “poder transformador de la Constitución” y que por ello van, totalmente, por la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, pero que van a respetar la expresión de todos los integrantes de la SCJN.

Monreal garantizó que no habría faltas de respeto a los integrantes, sin embargo cuando la ministra presidenta Norma Piña iba a tomar la palabra la legisladora trans, María Clemente García Moreno, irrumpió en el foro. El senador no se quedó durante la participación de los ministros, al grado de que finalizó su intervención y se retiró, esto fue confirmado por su propio compañero, Gerardo Fernández Noroña, mediante su cuenta de X, antes Twitter.

Tras la participación de los legisladores de cada partido político, comenzó la ponencia de cada ministro donde se hizo evidente la división que existe; algunos de ellos mostraron su rechazo y preocupación por su impacto en el sistema judicial, así como a los derechos de los trabajadores del mismo, mientras que otros suscribieron totalmente a la idea de López Obrador.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo advirtió que la sustitución de mil 600 juzgadores debería ser gradual y escalonada para reducir las afectaciones. La ministra Margarita Ríos Farjat señaló que la Reforma Judicial no aborda bastantes de las problemáticas actuales como lo es el tema de las Fiscalías.

En tanto el ministro Javier Laynez Potisek defendió a los trabajadores del Poder Judicial al señalar que no son corruptos, pero hizo una autocrítica señalando que no han sabido comunicarse con la sociedad.

“Discúlpenme, lo digo con todo respeto, pero me rehuso a creer que 30 años después este sistema sólo haya traído como resultado corrupción, ineficiencia, impunidad o tráfico de influencias. Sigo convencido de que la mayoría de las personas juzgadoras (...) son mexicanas, mexicanos mayoritariamente honestos”, señaló.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que sí debe ir la Reforma al Poder Judicial pero debe ser escalonada. La ministra Lenia Batres, además de tachar al Poder Judicial de un poder “independiente del pueblo”, propuso limitar las interpretaciones de la SCJN.

Al participar Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte, pidió no acelerar la discusión. Se mostró a favor de entablar un diálogo real y responsable. Enfatizó que la justicia en México no es un “monopolio del Poder Judicial” y sostuvo que los diputados deben ser críticos sobre el sistema de justicia que hay en el país.

"La justicia no solo es un tema de leyes y tribunales. Es un tema de derechos humanos y de dignidad... La justicia no es un monopolio del Poder Judicial. En la Reforma Judicial no debe pesar más la velocidad que la idoneidad”.