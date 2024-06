¿Contingencia Ambiental? Hoy No Circula Sábado 29 de junio 2024 en CDMX y Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante el mes de marzo, abril y mayo la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) estuvo activando el Doble Hoy No Circula a causa de las altas temperaturas y la mala calidad en el aire de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), pero ¿este sábado 29 de junio, este programa volvió a estar vigente? No te preocupes que a continuación te contaremos todos los detalles.

Los últimos días del mes de junio están por empezar y la quincena se encuentra a la vuelta de la esquina, por lo que es más que probable que no te convenga tener una deuda con las autoridades derivado de una multa por sacar tu automóvil en un día en el que no deba salir, por ello mismo, a continuación te diremos qué autos tendrán que permanecer en casa durante la jornada de hoy, así que presta mucha atención.

Autos que no circulan este sábado, 29 de junio

Créditos: Internet

¿Qué autos no circulan este sábado y habrá Hoy No Circula?

Dado a que en los últimos meses, el Doble Hoy No Circula se ha activado en diversas ocasiones, es natural que los conductores se sientan alerta. Afortunadamente, el último aviso de la CAMe estipula que este sábado la calidad en el aire se mantiene estable, por lo que no hay necesidad de activar la Contingencia Ambiental, lo que significa que el programa funcionará con normalidad y sin ninguna variación.

De acuerdo con el comunicado que CAMe lanzó durante la madrugada de este sábado, 29 de junio, los autos que no podrán salir durante esta quinta semana del mes serán todos los vehículos con holograma 2; mientras que los autos eléctricos e híbridos con holograma 00 y 0 quedarán exentos, al igual que aquellos con holograma 1, por lo que si tienes algún vehículo con las características anteriormente señaladas podrás salir a circular sin problema.

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas. En caso de no respetar dicha ley, podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de $103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 074.80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

Fuentes: Tribuna