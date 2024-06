Conoce a 'Daisy', la perrita funcionaria de casilla que se volvió viral en las elecciones 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A lo largo de la jornada del pasado domingo, 2 de junio, en TRIBUNA te estuvimos hablando de algunos hechos violentos que se reportaron durante las elecciones presidenciales de este 2024; tal es el caso de quema de boletas, asaltos, amenazas, entre otras cosas. Sin embargo, no todo fue malo durante la racha electoral, puesto también se registraron momentos memorables que, incluso, se volvieron virales.

Un ejemplo de ello es el que ocurrió en una una casilla ubicada en una universidad de la colonia El Carmen en el estado de Puebla, estado donde también se registraron algunas eventualidades violentas, pero que de manera paradójica también tuvo esta encantadora anécdota. Resulta ser que una funcionaria de casilla decidió llevar consigo a su perrita, una encantadora french color blanca, a quien incluso le pusieron su cheleco del Instituto Nacional Electoral.

Ella es 'Daisy', la perrita viral que se conviritó en funcionaria de casilla

Según declaraciones de Helena, duela de ‘Daisy’, el motivo por el que decidió llevar a su canina a las elecciones fue porque no suele dejarla sola, ya que ésta suele quedarse con ella o con su madre, pero en este caso no fue posible, así que optó por hacer que la pequeña perrita participara en las actividades cívicas electorales del pasado 2 de junio. Como era de esperarse, los votantes no dejaron pasar el momento por desapercibido y comenzaron a tomar fotos y videos de la cuadrúpeda.

En algunas imágenes se puede ver a la pequeña observando a los votantes entregar sus credenciales para realizar el voto; mientras que en otras más se encuentra paseando y explorando la casilla electoral. Sin duda, la presencia de la perrita provocó que la gente se sintiera emocionada y hasta cierto punto aliviada del estrés de hacer largas filas para pasar a ejercer su derecho al libre voto y, de esta manera, poder elegir al presidente.

¿Quién ganó las elecciones del día de ayer?

De acuerdo con información emitida por el PREP (conteo rápido) la persona que se habría llevado la mayor cantidad de votos sería la abanderada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum, quien obtuvo un total de 58,58 por ciento de aprobación, un triunfo histórico cuando se toma en cuenta que el propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tuvo un 53 por ciento durante su año de elección.

