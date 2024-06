A esto renunció AMLO cuando se convirtió en presidente ¿Claudia Sheinbaum seguirá con la austeridad?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque aún no se ha declarado de manera oficial a Claudia Sheinbaum Pardo como la presidenta electa de México, es obvio que dada la gran diferencia de puntos en el PREP, la candidata de Morena se convertirá en la primera presidenta de México. Ante esto, muchos se han preguntado si ella continuará con el mismo plan de austeridad que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo durante su sexenio.

Tras su cierre de campaña presidencial antes de las elecciones, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia reiteró su compromiso de seguir los principios de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y destacó especialmente la austeridad y la lucha contra la corrupción.

Durante un evento multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México, Sheinbaum habló de su visión para el futuro de México, y prometió un gobierno honesto y austero que continúe con la Cuarta Transformación iniciada por López Obrador.

Cuando AMLO asumió la presidencia en 2018, renunció a varios privilegios tradicionales de los mandatarios mexicanos. Entre estos, se destacan la eliminación del uso del avión presidencial, la disolución del Estado Mayor Presidencial, y la supresión de las pensiones para expresidentes. AMLO también implementó medidas para reducir los salarios de los altos funcionarios públicos y prohibió los lujos y excesos en el gobierno. AMLO declaró en su momento:

No habrá gasolinazos, ni aumento a las tarifas de gas doméstico o de luz. No regresará el avión presidencial, ni el estado mayor presidencial, ni las pensiones a expresidentes, ni lujos ni privilegios de gobernantes

Claudia Sheinbaum por su parte, dejó claro durante su campaña que continuará con estas políticas de austeridad. En su discurso en el Zócalo antes del comienzo de la veda electoral, reafirmó su compromiso con crear un gobierno honesto y sin corrupción:

Haremos un Gobierno honesto, sin influyentismo, sin corrupción, ni impunidad

El Proyecto de Nación de Sheinbaum se centra, según dijo ella, en mantener la disciplina financiera y fiscal y garantizar la autonomía del Banco de México. La futura presidenta también prometió no reinstaurar los privilegios que AMLO eliminó. Esto incluye la decisión de no usar el avión presidencial y de no restablecer el Estado Mayor Presidencial. Además de la austeridad, Sheinbaum habló en sus campañas de los principios que guiarán su administración. Uno de los más destacados es la "obligada división" entre el poder económico y el político. Sheinbaum declaró:

No nos someteremos a ningún poder económico o extranjero. Siempre defenderemos y trabajaremos por el interés supremo del pueblo de México y de la Nación

Sheinbaum también prometió garantizar las libertades de expresión, reunión, concentración y movilización, asegurando que "nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo".

En su discurso, Sheinbaum subrayó la importancia de respetar y hacer respetar la diversidad política, social, cultural, de género y sexual. "Garantizaremos la igualdad sustantiva de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencias", afirmó, prometiendo establecer un apoyo universal a todas las mujeres de 60 a 64 años y promover un sistema de cuidados que permita a las mujeres gozar de todos sus derechos. Sheinbaum también se comprometió a defender a los mexicanos que viven en el exterior, especialmente a los paisanos en Estados Unidos.

Defenderemos siempre a las y los mexicanos que viven en el exterior", aseguró

Sheinbaum prometió fortalecer el acceso a la educación pública gratuita y de calidad, desde la educación inicial hasta el posgrado, otorgando más becas y construyendo más preparatorias y universidades.

Dedicaremos el presupuesto público para garantizar los programas de bienestar", mencionó, asegurando también el acceso a la salud pública y los medicamentos gratuitos

Sheinbaum también prometió que promoverá la soberanía energética y fortalecerá a las paraestatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Daremos énfasis a las energías renovables, que garanticen los compromisos de México ante el cambio climático", dijo

En el ámbito de la seguridad, Sheinbaum habló con mucho énfasis de la importancia de una estrategia de paz y seguridad basada en la justicia y la inteligencia, en lugar de la mano dura y el autoritarismo.

La estrategia que promoveremos será la de atender las causas y seguir avanzando en la cero impunidad con inteligencia e investigación", explicó

Fuente: Tribuna