Xóchitl Gálvez reconoce triunfo de Claudia Sheinbaum; Fox y aliados acusan "fraude"

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez Ruiz, quien fue la candidata a la presidencia de la República Mexicana por la coalición Fuerza y Corazón por México quedó muy por debajo de la ganadora de estas Elecciones 2024, es decir, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ya fue reconocida por el Instituto Nacional Electoral (INE) como la triunfadora del conteo rápido y, por ende, la futura presidenta del país.

De igual forma, la abanderada del Partido de Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y del de la Revolución Democrática (PRD) reconoció ante medios de comunicación y sus seguidores que las tendencias para la elección presidencial no le favorecen. En esta intervención, la cual compartió mediante sus redes sociales oficiales, la exsenadora señaló que "cree en la democracia" y que "ama a México".

Gálvez Ruiz confirmó una llamada a Claudia Sheinbaum, en la que le manifestó su reconocimiento, no obstante, le señaló que le exigirá los resultados de sus propuestas y advirtió que, toda vez que sea necesario, la oposición saldrá y tomará las calles de México para manifestarse contra el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), como ya ha ocurrido

Vicente Fox y aliados de Xóchitl Gálvez acusan fraude en las Elecciones 2024

Antes de este mensaje, Xóchitl Gálvez criticó la lentitud con la que avanzaba el registro de las actas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Lo mismo hizo expresidente panista de México, Vicente Fox Quesada, se lanzó contra la candidata del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum, luego de que los resultados la colocaran como la ganadora de la contienda electoral.

Mediante sus redes sociales, el exmandatario escribió "Claudia sigues con tu necedad y el fraude. Serás una “PRESIDENTEA ESPUREA PERO ADEMÁS NO TE VAMOS A ACEPTAR. NO LES CREAS NO ES UN ERROR EL DIABLO ESTÁ DETRÁS DE ESTA ESTRATEGIA. VAN MANIPULANDO LA OPINIÓN PÚBLICA MINUTO A MINUTO. SEAMOS FIRMES NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR”.

Asimismo, Felipe Calderón, otro aliado de Gálvez Ruiz, invitó a la población a ver los resultados de las Elecciones 2024 "con lupa", ya que había retrasos por parte del INE y el PREP. No obstante, la misma candidata de la coalición, momentos después, salió a reconocer su derrota.

A la fecha de publicación de esta nota, Claudia Sheinbaum no ha hablado sobre estas polémicas sobre su triunfo.

