Tras Elecciones 2024, AMLO alista su último golpe de autoritarismo: Va por Poder Judicial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será el primer presidente de la historia que termina su mandato con una nueva Cámara de Diputados con mayoría absoluta y mayoría calificada, de acuerdo al Conteo Rápido del Instituto Nacional Electoral (INE). Morena y sus aliados del PVEM y PT, obtendrían un mínimo de 346 curules y un máximo de 380; refrendando la mayoría calificada que se forma con 334 votos del pleno.

López Obrador tendría del 1 al 30 de septiembre con esa mayoría dándole la oportunidad para concretar las reformas constitucionales que tiene pendientes desde el pasado 5 de febrero. Ayer en su mañanera, el tabasqueño puso todas sus cartas sobre la mesa y confirmó que revisará con la virtual presidenta electa, si es posible ejecutar el Plan C antes de finalizar su sexenio.

¿El primer y más importante objetivo de AMLO? La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la que ha tenido una ríspida relación desde inicios de su sexenio. “No es posible mantener un Poder Judicial que no esté al servicio del pueblo, de la sociedad, que esté al servicio como es de dominio público de una minoría, y a veces de la delincuencia, al servicio de la delincuencia organizada y de la de cuello blanco”, asestó López Obrador.

El mandatario no ocultó sus intenciones de ir por el Poder Judicial, y como lo ha reiterado en varias ocasiones, el Plan C plantea de entrada el voto directo de jueces, magistrados y ministros de la SCJN. Confesó que no ha desistido de hacerlo, pese a no contar con mayoría actualmente. “Yo he buscado otros mecanismos de Reforma Judicial y no los veo eficaces”, afirmó por lo que aseguró que buscará acordar con Claudia Sheinbaum el inicio del Plan C, que además de la intervención de la Corte plantea una Reforma Electoral en la Constitución, la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), así como una reforma de vivienda.

Es parte de lo que vamos a platicar con la futura o virtual presidenta electa y luego presidenta constitucional. Creo que la nueva legislatura inicia el 1 de septiembre y yo termino a finales de septiembre, es un mes, entonces nos tenemos que poner de acuerdo para ver esas iniciativas con Claudia y otras cosas que tenemos que ver de manera conjunta. No quiero yo imponer nada”, aseguró el presidente.

Cabe mencionar que hasta el cierre de esta nota, la virtual presidenta de México no se había posicionado sobre el tema.

Al borde de mayoría calificada

El Conteo Rápido da victoria a los partidos que conforman al bloque ‘Sigamos Haciendo Historia’, Morena con entre 233 y 251 diputaciones y sus aliados el Partido Verde con entre 67 y 77 y el Partido del Trabajo con 46 y 52. El próximo primero de septiembre, la Cámara de Diputados comenzará a trabajar con Ricardo Monreal como el coordinador de los diputados federales, con el periodo de Andrés Manuel concluyendo el próximo primero de octubre significa que podría trabajar con esa mayoría calificada para aprobar 20 reformas constitucionales que mandó el pasado 5 de febrero a la cámara y con ello lapidar la estructura del Estado mexicano presente desde 1917, esto al meter mano a la Suprema Corte.

En el Senado, aunque el Conteo Rápido del INE planteó el escenario de que Morena y sus aliados obtengan mayoría calificada, en las últimas horas el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) muestra una tendencia de que no será así y el oficialismo podrían contar con 82 de los 128 escaños y con esto se quedarían a solo cuatro de la mayoría de dos tercios.

Fuente: Tribuna