Xóchitl Gálvez solicita volver a su puesto en el Senado tras conclusión de las votaciones

Ciudad de México.- Una vez terminados los comicios del 2 de junio que dieron la victoria de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez solicitó volver a sus funciones al interior del Senado de la República. La petición fue aceptada por la Mesa Directiva de la Cámara Alta, por lo que la excandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México retomará su puesto el próximo 5 de junio.

Desde el 20 de noviembre del año pasado, la también ingeniera en computación ha estado en un periodo de licencia indefinida, y su cargo quedó en manos de la suplente, la legisladora Laura Irais Ballesteros Mancilla. Según el Sistema de Información Legislativa, el periodo de actividad de Gálvez en el Senado concluirá el 31 de agosto de 2024.

Hasta el momento, la excandidata no ha confirmado su regreso al Senado. En sus publicaciones más recientes en redes sociales, no ha abordado este tema; ha centrado su atención en otros asuntos, tal como el asesinato de Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija, Michoacán. En un mensaje criticó al Gobierno federal por lo que considera un "abandono a la seguridad de todos" y le recriminó al presidente de México por no haberse pronunciado sobre este trágico suceso.

"Primero fue secuestrada hace casi 9 meses y ahora asesinada. Eso muestra el nivel de abandono del gobierno federal a la seguridad de todos. Lo peor es que el Presidente @lopezobrador_no ha dicho ni una palabra por este suceso".

Por otra parte, Gálvez, anunció su decisión de impugnar los resultados de las elecciones presidenciales, donde quedó en segundo lugar en términos de votos. Gálvez argumentó que la contienda fue desigual debido al supuesto uso de recursos públicos por parte del Gobierno federal en apoyo a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.

Subrayó la importancia de salvaguardar la democracia y alertó sobre los peligros de la falta de contrapesos y la concentración de poder. A pesar de reconocer el trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE) en el conteo rápido, expresó su sorpresa por los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), donde su victoria se limita a una sola entidad del país.

La política llamó a sus seguidores a mantenerse unidos y firmes ante lo que considera un desafío a los valores democráticos. "Este es un momento crucial para aquellos que defendemos principios como la vida, la verdad y la libertad", enfatizó. "Aunque intenten dividirnos y desalentarnos, debemos permanecer firmes en nuestra lucha por México", agregó.

Fuente: Tribuna Sonora