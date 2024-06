¿Cuáles son los síntomas de la gripe aviar A(H5N2) y qué tan peligroso es? Aquí te decimos

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este miércoles 5 de junio, el primer fallecimiento humano a nivel mundial por infección de gripe aviar A(H5N2), detectado en México. Este caso, identificado por un laboratorio local, ya generó preocupación en el ámbito de la salud pública tanto en México como internacionalmente.

El pasado 23 de mayo, la OMS recibió una notificación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre un caso mortal de gripe aviar A(H5N2) en un hombre de 59 años residente en el Estado de México, quien lamentablemente murió el 24 de abril tras experimentar fiebre, dificultad respiratoria, diarrea, náuseas y malestar general. Según reportó Reuters, el paciente no tenía antecedentes de contacto con aves de corral u otros animales.

OMS lanza comunicado sobre la primera muerte por gripe aviar. Foto: X @WHO

¿Qué es la gripe aviar A(H5N2) y cuáles son sus peligros?

Pues bien, la gripe aviar, o también conocida como influenza aviar, es una enfermedad infecciosa que afecta en general a las aves y además es causada por un virus proveniente de la familia Orthomyxoviridae. Hay que mencionar que estos virus pueden clasificarse en cepas de baja o alta patogenicidad, presentando distintos síntomas en las aves.

Aunque la mayoría de los virus de influenza aviar no son zoonóticos, algunas cepas altamente patógenas, como A(H5N2), pueden infectar a los humanos, representando de este modo una amenaza para la salud pública. La principal vía de transmisión a humanos es el contacto directo o indirecto con aves infectadas o con ambientes y superficies contaminadas.

Síntomas del virus A(H5N2) en humanos

Los síntomas en personas infectadas con el virus A(H5N2) pueden incluir desde una leve infección respiratoria (fiebre y tos) hasta cuadros graves con dificultad para respirar, diarrea, náuseas y malestar general, pudiendo llevar a la muerte.

Respuesta de la OMS y la Secretaría de Salud

La OMS asegura que, con la información actual, el riesgo para la población por el virus A(H5N2) es realmente bajo. "Los casos en humanos están relacionados con el contacto cercano con animales infectados y ambientes contaminados. Estos casos han sido cuidadosamente evaluados y, por el momento, no hay evidencia de propagación de persona a persona. En general, el riesgo para la salud humana es bajo, pero se requiere mantener y fortalecer la vigilancia", explicó la organización en un comunicado el 20 de marzo de 2024.

En cuanto a la Secretaría de Salud de México, esta informó que no existe riesgo de contagio para la población, ya que no se ha identificado una fuente de infección. A través de un escrito, la dependencia reiteró que el consumo de carne de pollo o huevo bien cocidos no representa peligro para la salud.

Recomendaciones para la Población

La Secretaría de Salud emitió varias recomendaciones preventivas:

Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón o soluciones a base de alcohol al 70%.

Usar cubrebocas si se presentan síntomas respiratorios y ventilar los espacios.

Cubrir la boca y nariz al toser o estornudar.

Lavar las manos antes de manipular alimentos cocidos y después de manipular alimentos crudos.

Cocer adecuadamente la carne de pollo y el huevo (a más de 70°C).

Evitar tocar o acercarse a animales silvestres.

No manipular o recoger animales muertos.

No tocar aves o animales de corral enfermos o muertos por causas desconocidas.

Utilizar guantes, cubrebocas y ropa protectora si se trabaja en granjas o mataderos.

Vigilar posibles signos de enfermedad o muerte anormal en animales de granja o traspatio y notificarlo inmediatamente a las autoridades.

El doctor Francisco Moreno Sánchez, quien es infectólogo del Centro Médico ABC, por medio de su cuenta X, enfatizó la necesidad de implementar medidas preventivas y aumentar la vigilancia epidemiológica para evitar más casos de esta enfermedad. También destacó la importancia de mantener una comunicación adecuada con la población para asegurar que las medidas de prevención sean comprendidas y seguidas correctamente.

Fuente: Tribuna