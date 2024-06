AMLO buscaría que sus hijos asuman un cargo político en mandato de Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Con las manos limpias! Así es como Andrés Manuel López Obrador quiere que tanto él como su familia se retiren del sexenio. Además, dejó entrever la posibilidad de que alguno de sus hijos asuma algún cargo como funcionario durante la administración de Claudia Sheinbaum.

El actual presidente de México recordó ante medios de comunicación que sus hijos han sido objeto de distintas acusaciones, sobre todo se les ha señalado de actos de corrupción y tráfico de influencias. A modo de dejar todo atrás, el mandatario, oriundo de Tabasco, le pidió a su familia que, a través de un documento, aclaren cada una de las incriminaciones en su contra sin dejar nada pendiente que pueda ser usado para perjudicarlos en un futuro o que sea motivo de que los mexicanos les guarden recelo.

Además de rendir cuentas, este texto serviría para limpiar su imagen en caso de que busquen ocupar un cargo público durante el sexenio de la académica mexicana y abanderada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Mencionó que al momento de subir él a la silla presidencial pactó con sus hijos no postularse como funcionarios, no obstante, ahora que este periodo está a punto de concluir, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán serían libres de trabajar codo a codo con Sheinbaum.

Hasta el momento, queda por saber cuál sería la fecha en la que este escrito de carácter explicativo saldría a la luz. Agregó que durante su liderazgo del país les ha tocado "aguantar" mucho sufrimiento debido a las calumnias; mucho más a los mayores, a quienes él calificó como honrados, puesto que así fueron educados., Adelantó que a partir de ahora "ya van a actuar", pero que les advirtió que podrían enfrentarse a la "humillación" por parte de la oposición. De cualquier forma, les aconsejó "no odiar a nadie, no ver a nadie como enemigo, si acaso, verlos como adversarios a vencer" y "no olvidar que solo siendo buenos podemos ser felices".

Sufren mucho, sobre todos los hijos, yo le he pedido a mis hijos que no dejen de aclarar todas las calumnias que han padecido, que se pongan los tres a escribir quiénes son, qué han hecho, porque les ha tocado padecer mucho en el tiempo de la oposición, sobre todo a los grandes y era muy difícil para ellos, hasta en la escuela y los acuerdos que tenemos de familia que mientras yo estuviese activo no iban a participar en nada en cargos públicos, en nada. Ahora ya van actuar, pero tienen que aclarar todo".

Han sido los mayores los más señalados durante su sexenio

En caso de que sus hijos sean nombrados como funcionario, AMLO descartó que lo representaran. En este sentido, se deslindó de las futuras acciones de sus descendientes, puesto que entre sus planes está retirarse del mundo de la política. Aunque mencionó que sí volvería sólo si Sheibaum lo requiriera.

Ellos son libres, si deciden seguir participando lo van a hacer, pero no me van a representar porque yo ya concluyo y no van a tener representante y solo atendería yo un llamado de mi presidenta, también haciendo uso mi derecho a disentir".

Fuente: Tribuna Sonora