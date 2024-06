Claudia Sheinbaum llora ante el mensaje de felicitación de AMLO por su triunfo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Lo prometido es deuda! Hace unos días, Andrés Manuel Obrador mencionó que aún no había tenido oportunidad de felicitar a Claudia Sheinbaum por su eminente triunfo en las elecciones del pasado 2 de junio, sin embargo, aseguró que lo haría lo más pronto posible. No hay plazo que no se cumpla y este viernes, el mensaje de AMLO por fin llegó a quien será la nueva presidenta de México.

La académica mexicana confesó que se le llenaron los ojos de lágrimas al recibir la felicitación del mandatario. Comentó que este gesto no solo marca el reconocimiento político, sino también demuestra una profunda admiración y respeto entre ambos. Esta mañana, durante la usual conferencia de prensa, el funcionario tabasqueño subrayó el orgullo que siente por el éxito de su colega, así como la confianza que siente al dejar a México en sus manos.

Aunque pienso igual que tú sobre que el poder es la humildad, la verdad, la verdad, estoy muy orgulloso. Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. No cabe duda que México y su pueblo están benditos".

De la misma manera, la abanderada de Morena recordó su larga admiración por López Obrador y reconoció que el proyecto que ha liderado ha logrado transformado la vida de millones de mexicanos. Prometió dar continuidad a este cambio positivo y no fallar en la causa. Cabe destacar que los dos políticos tienen una cita programada para el próximo lunes 10 de junio. En dicha cita se pretende conversar acerca de la transición de gobiernos y la colaboración que mantendrán.

Debemos estar muy contentos, porque Claudia es de primera y me da mucho gusto que ya hasta quienes no nos ven con buenos ojos a nosotros a ella la están aceptando y respetando. Que bueno, porque esa unidad es importante".

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México fue votada por más de 35 millones de mexicanos que creen en ella. Asimismo, ha contado con amplia aceptación a nivel internacional, pues recordemos que presidentes de diversos países han celebrado su logro al ser la primera mujer al frente de México en 200 años de democracia.

Líderes que le han externado su apoyo:

-Vladímir Putin de Rusia.

-Emmanuel Macron de Francia.

-Nito Cortizo de Panamá.

-Santiago Peña de Paraguay.

-Nayib Bukele de El Salvador.

-Luis Alberto Arce Catacora de Bolivia.

-Volodymyr Zelenskyy de Ucrania.

-Daniel Ortega Saavedra de Nicaragua.

-John Briceño de Belice.

-Xiomara Castro de Zelaya de Honduras.

-Bernardo Arévalo de Guatemala.

-Gustavo Pedro de Colombia.

-Francia Márquez Mina de Colombia.

-Gavin Newsom, Gobernador de California.

-Alberto Fernández y Cristina Kirchner, expresidentes de Argentina.

